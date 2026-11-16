Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Адвокаты настаивают на реабилитирующем основании и просят разрешить девушкам общаться.

Защита добивается прекращения уголовного преследования сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца. Об этом журналистам ТАСС сообщила адвокат Ангелины Хачатурян Мари Давтян. По ее мнению, соответствующее решение необходимо вынести по реабилитирующему основанию: с точки зрения обвинения судебной перспективы у дела нет.

Повторное рассмотрение жалобы адвоката Ярослава Пакулина назначено на 17 ноября, оно состоится в Басманном суде Москвы. Заседание пройдет в другом составе суда. На нем защита намерена поставить вопрос о затягивании расследования и необоснованности действующей меры пресечения.

Давтян заявила, что никакие следственные действия в данный момент не ведутся, а в самом деле нет обстоятельств, которые нужно выяснить или подтвердить. Кроме того, адвокаты грозят подать жалобы, так как «нерешительность» следствия нарушает права сестер, изолирует их и лишает общения, в чем давно нет необходимости.

В июле 2018 года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян зарезали своего отца Михаила в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мотивом послужило многолетнее жестокое обращение мужчины. Сестер задержали сразу после убийства, а 2 августа суд заключил их под стражу. В марте 2021 года их официально признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца.

Срок привлечения Марии Хачатурян к уголовной ответственности уже истек: на момент преступления она была несовершеннолетней. Девушку признали невменяемой на момент убийства, ее дело выделено в отдельное производство.

В мае 2022 года расследование завершили, а обвинение в адрес Михаила Хачатуряна ужесточили из-за распространения им порнографических материалов с участием дочерей. 21 апреля 2025 года он был посмертно признан виновным в этом преступлении. Сестры убитого будут добиваться его реабилитации.

В сентябре 2026 года суд отказал в смягчении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии: им запрещено общаться друг с другом и с другими фигурантами дела.

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