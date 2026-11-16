Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Животное заметили на окраине села, его ищут сотрудники охотнадзора.

Гималайский медведь зашел в село Чугуевка в Приморье и сломал забор. Об этом журналистам РИА Новости сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По оценке специалиста, зверю три-четыре года, его следы обнаружили на окраине населенного пункта. Хищник прошел транзитом, но на месте пока продолжают работу специалисты охотнадзора и выясняют, куда он направился.

Арамилев также опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в тот же день в селе видели следы амурского тигра. По его словам, люди ошибочно приняли следы медведя за тигриные и приписали тому же зверю сломанный забор, хотя достоверно установлено, что за разрушения ответственен именно медведь.

В последнее время хищники в Приморье не раз выходили к людям. По данным регионального Минздрава, в конце сентября в Чугуевском округе медведица напала на 65-летнего рыбака: мужчина выжил, сам добрался до дома, но получил рваные раны лица, руки и бедра, а также повреждение глаза. Поиски хищницы продолжались, причем вместе с ней находился медвежонок.

В начале октября рядом с Лучегорском медведь ворвался в дачный дом и загрыз отца и сына. Как рассказали в Минприроды края, после этого он разорвал около 30 собак в приюте для бродячих животных. Зверя искали с дронами и приборами ночного видения и в итоге застрелили. За день до трагедии медведь уже напал на собаку в том же поселке, но местные жители об этом не сообщили.

Зимой в Красноармейском районе медведь-шатун утащил двух собак в селе Таборово. Специалисты министерства лесного хозяйства предположили, что зверя кто-то потревожил в берлоге.

Число погибших от нападений медведей людей по всей России достигло 33 человек. Цифра выросла после трагедии в Кировской области. 7 ноября в Юрьянском округе медведь напал на охотника, который выслеживал лося и оказался слишком близко к берлоге. Мужчина умер от ранений.

Лидером по количеству смертельных случаев стал Красноярский край — там хищники убили девять человек. Опасная ситуация наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока. Эксперты связывают инциденты с ростом популяции животных и нехваткой еды в лесу.

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