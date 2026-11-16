Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Проблему травли должны решать взрослые. Но даже в случае успеха работа с психикой ребенка не должна прекращаться.

Советы «давать сдачи» и «жаловаться учителю» не спасают от буллинга. Обе стратегии могут ухудшить положение ребенка, а решать проблему должны взрослые. О том, как действовать, если ребенок столкнулся с травлей, в интервью 5-tv.ru рассказала клинический и детский психолог Надежда Махмутова.

Если ребенок способен дать отпор, он обычно делает это до того, как ситуация зайдет слишком далеко. А если преследование уже началось, значит, внутри что-то мешает ему перейти черту. В этот момент совет «дай сдачи» только усиливает ощущение собственной никчемности: ребенок и так знает, что нужно ответить, но не может. Самооценка падает, появляется чувство безнадежности и беспомощности.

Со стратегией обращения к учителю тоже не все просто. Если бы педагог замечал происходящее и создавал в классе безопасную атмосферу, до буллинга дело бы не дошло. Кроме того, школы, столкнувшись с зафиксированным случаем травли, нередко начинают защищаться: проверки никому не нужны.

«Я как психолог не раз сталкивалась с ситуациями, когда не то что к учителю, уже к директору идут по проблеме буллинга, а директор начинает списывать на то, что это же дети, они так шутят, и начинают защищаться. И это при условии того, что это родители обращаются. А если обращается ребенок, то его еще могут завиноватить», — отметила Махмутова.

Ребенок не должен справляться с такой серьезной проблемой в одиночку, подчеркнула психолог. У него недостаточно жизненного опыта, навыков и инструментов для того, чтобы прекратить буллинг. Если школьник постоянно жалуется на одно и то же, родители обязаны подключиться. Причем неважно, стал он жертвой или свидетелем.

«Есть такое понятие, как травма свидетеля. Даже дети, которые напрямую не включаются в буллинговые какие-то процессы, а просто так с молчаливого их согласия это все происходит, они с детства усваивают, что вот такие отношения являются нормой. Потом в своей жизни они такие же отношения могут воссоздать с партнерами, с друзьями, с коллегами и так далее. Имейте это в виду», — предупредила специалист.

Проблему нужно решать на уровне взрослых, причем не только наказывать агрессора, но и помогать всем участникам выстроить отношения по-другому. Психологическая помощь нужна и тому, кто травит: значит, и у него что-то пошло не так.

Если ребенок столкнулся с буллингом, его на время стоит вывести из травмирующей среды. Не стоит сразу переводить его в другую школу, это не решит внутренние проблемы ученика: запущенный процесс с большой вероятностью повторится на новом месте. Сначала родителям нужно самим обратиться к учителю, зафиксировать ситуацию и добиваться справедливости. Если педагог бездействует, идти к директору, затем в вышестоящие инстанции. Ребенок должен знать, что за него есть кому постоять.

Отдельная задача — восстановить у ребенка чувство безопасности, которое страдает в первую очередь, затем работать с самооценкой. Махмутова посоветовала хотя бы на время привести ребенка к специалисту — в школе, в бесплатном детском центре или частной организации. Вы остановили травлю, это здорово, но это еще не конец пути.

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