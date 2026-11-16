Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Постоянное употребление «волшебных» напитков только усугубляет состояние патологической усталости.

Энергетики не приносят организму пользы: они не дают энергию, а берут ее в долг у организма. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала нутрициолог, эрготерапевт и диетолог Лилия Стародубцева.

По ее словам, в таких напитках обычно содержатся два главных «энергетических» компонента — сахар и кофеин, и каждый обманывает организм по-своему. Сахар дает резкий подъем сил, но ненадолго, а затем так же быстро накатывают сонливость и апатия. Тело начинает требовать добавки, и рука снова тянется к банке.

Кофеин действует хитрее: к вечеру в головном мозге накапливается вещество, сигнализирующее об усталости, организм требует подзарядки, но кофеин не восполняет ресурсы, а занимает место этого вещества и перекрывает сигнал.

«Усталость никуда не делась, просто мы перестаем ее чувствовать из-за кофеина. Это все равно что в машине заклеить лампочку „бензин на нуле“. Да, лампочка не горит, но в баке от этого больше бензина не станет», — подчеркнула Стародубцева.

Дальше замыкается круг: выпил энергетик днем — хуже уснул ночью, не выспался — утром почувствовал себя разбитым и снова открыл банку. Напиток сам создал проблему, которую обещает решить.

Это подтверждают исследования. В 2025 году был опубликован обзор, объединивший 18 исследований с участием более 188 тысяч подростков из 13 стран. Вывод таков: чем чаще они пьют энергетики, тем хуже спят. Аналогичная работа 2022 года с обследованием 1,5 тысячи школьников 15–19 лет показала, что у регулярно пьющих энергетики недосып встречался заметно чаще, причем напиток оказался самостоятельной причиной, а не совпадением.

По словам нутрициолога, энергию человек получает не из напитков, а из еды, которую организм сумел переварить и усвоить. Если кишечник работает плохо — вздутие, тяжесть, сбитый стул, — польза из тарелки проходит мимо. Поэтому при жалобах на постоянную усталость важно выяснить, как человек ест, как усваивается пища. Как отметила эксперт, обычный творог или яблоко при нормальной работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) дадут энергии больше, чем любой «волшебный» напиток.

«И все же альтернативой энергетикам номер один является сон. Именно он дает максимальную бодрость, которую никогда не даст ни один энергетик. Да, звучит скучно, но во время сна у вас восстанавливаются мышцы, происходят даже очистительные процессы, и организм активно готовится к завтрашнему дню для того, чтобы подарить вам вот это ощущение бодрости. И вот как раз это энергетик забирает», — добавила нутрициолог.

Помогают также вода (причиной легкой усталости часто оказывается жажда), богатый белком завтрак вместо пустой булки и десять минут движения или дневной свет — мозг просыпается от них лучше, чем от кофеина. Так что перед очередным глотком задумайтесь: вы не покупаете заряд бодрости, а берете его в кредит под очень высокий процент.

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