Гордон не поняла, почему Бородина обиделась на прозвище мужа опоссум

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Юрист раскрыла, как собирается отбиваться от претензий звезд, недовольных острым языком ее клиентки.

Юрист Екатерина Гордон на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, что искренне не понимает, почему сравнение мужа телеведущей Ксении Бородиной Николая Сердюкова с опоссумом стало поводом для судебного разбирательства. Защищая интересы психолога Вероники Степановой, она предложила разобраться, чем такое прозвище отличается от привычных «зайки» и «рыбки».

По словам адвоката, на Степанову подали сразу несколько исков. В числе недовольных оказались телеведущая Ксения Бородина, ее супруг Николай Сердюков и интервьюер Надежда Стрелец. Но больше всего Гордон позабавило недовольство сравнением мужа Бородиной с животным.

«Бородина с супругом недовольны высказываниями Вероники. Ну, в частности, словом „опоссум“», — рассказала юрист.

Гордон предложила представить, что каждый человек начнет обращаться в суд из-за ласкового прозвища, которым его называет вторая половинка.

«Я вот не знаю, надо ли обижаться, например, на то, что тебя называют рыбкой или киской? Представь, сколько мужиков отправится в суды просто потому, что мы, девочки, их таковыми называем», — рассуждала она.

В качестве примера юрист привела собственного мужа, которого привыкла называть «заей». По ее логике, при желании даже в таком обращении можно найти повод для обиды.

«Мой супруг может подать на меня. Я вот ему говорю: „Зая“. Он скажет: „Ты меня почему называешь зая? Я тебе что, заяц?“» — пошутила Гордон.

Самого опоссума адвокат и вовсе считает симпатичным животным, а не оскорбительным сравнением.

«А почему опоссум — это плохо? Надо разобраться. Точно ли это какое-то негативное животное. Я считаю, что это милаха вообще, вообще классное животное: зайка, рыбка, опоссумик, собачуся», — заявила она.

Гордон иронично добавила, что теперь именно суду предстоит разбираться в подобных ассоциациях.

«Вот с этим будет разбираться суд, делать больше в судах наших нефига, понимаете? Ну, это будет классный, интересный, многообещающий проект», — заключила адвокат.

При этом Гордон подчеркнула, что считает Степанову хорошим специалистом, хотя и признает ее резкую манеру высказываться.

«И отличный, кстати, специалист Вероника Степанова. Да, острая на язык. А сколько можно вот эти розовые сопли нам размазывать, понимаете, по прессе?» — возмутилась юрист.

Отдельно она упомянула претензии Надежды Стрелец. Гордон заверила, что уважает интервьюера, но интересы доверительницы для нее важнее возможности сохранить хорошие отношения с другими знаменитостями.

«Я так понимаю, что после этого меня уже на интервью к Стрелец не позовут, хотя были такие размышления. Но я, в общем, в первую очередь юрист и верный своим клиентам человек», — подчеркнула она.

Из-за чего судятся Бородина и Степанова

Ксения Бородина и Николай Сердюков обратились в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга из-за видеороликов Степановой, в которых блогер разбирала отношения звездной пары и высказывалась о ее участниках.

Супруги требуют признать часть опубликованных сведений недостоверными и порочащими, удалить спорные видео и запретить их дальнейшее распространение.

Бородина оценила моральный вред в три миллиона рублей и потребовала еще столько же за предполагаемое нарушение авторских прав. Сердюков рассчитывает получить полтора миллиона рублей компенсации. Итого бщая сумма требований составляет 7,5 миллиона рублей.

Первое судебное заседание состоялось 29 октября, но разбирательство отложили до 10 декабря. На прошедшем слушании интересы Степановой представлял другой юрист, Александр Солкин.

Судебные претензии к блогеру предъявила и Надежда Стрелец. В отличие от Бородиной и Сердюкова, интервьюер обратилась в арбитражный суд с иском, связанным с авторскими правами.

Ранее Степанова также столкнулась с претензиями французского производителя посуды. Компании не понравилось использование ее товарного знака в рекламном ролике со сравнением сковородок. По словам Гордон, этот спор удалось урегулировать мирным путем.



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