Раскрыта дата исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
NYP: историческая встреча Путина, Трампа и Си состоится на полях АТЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Саммит станет первым в истории форматом с участием лидеров России, США и Китая.
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на четверг, 19 ноября. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.
Саммит пройдет в Шэньчжэне на полях ежегодной конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и станет первым в истории трехсторонним форматом с участием лидеров трех стран.
По данным издания, главной темой переговоров станет разработка амбициозного пакта о контроле над ядерными вооружениями. Кроме того, стороны могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.
Как отметил собеседник NYP, Трамп стремится к теплым личным отношениям с коллегами, считая сотрудничество с исторически враждебными для США странами выгодным для мировых интересов.
«Одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно. Мы будем говорить о многом, включая денуклеаризацию, но и о другом. Мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас все хорошо», — приводит издание слова американского лидера.
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