Коллапс в США: масштабный сбой парализовал авиасообщение и связь по всей стране

Самолеты по всей территории США оставили на земле из-за проблем со связью

Фото: www.globallookpress.com/Boris Roessler

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Инцидент не является кибератакой.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о полной приостановке полетов по всей стране из-за временного сбоя телекоммуникаций, в то время как Национальная метеорологическая служба (NWS) сообщила о проблемах с интернетом и связью.

По данным CNN, FAA ввело ограничения «из-за чрезвычайных обстоятельств и соображений безопасности». Все вылетающие самолеты должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления, международные рейсы выполняются в индивидуальном порядке. Причина — проблема со связью в центрах управления воздушным движением.

Представитель FAA заявил, что сбой не связан с угрозой безопасности и не является кибератакой. Президент США Дональд Трамп проинформирован. Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин сообщил, что сроки решения проблемы пока не определены, и предупредил, что на это потребуется время.

«NWS испытывает проблемы с интернетом и связью по всей стране. Информация на наших сайтах может быть недоступна или устаревшей», — параллельно NWS сообщила на своем сайте.

Технические специалисты работают над устранением неполадок. Местные офисы продолжают выпускать предупреждения и прогнозы, которые доступны на внешних ресурсах.

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