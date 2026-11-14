«Такого раньше не было»: Уиткофф повел себя необычно после встречи в Кремле

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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После переговоров американцы неожиданно выразили готовность ответить на вопросы прессы.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после переговоров в Кремле неожиданно выразили готовность ответить на вопросы прессы.

На необычное поведение американских гостей обратил внимание журналист ИС «Вести» Александр Христенко. По его словам, интригу подогревал и самолет, который готовили к отбытию делегации после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Журналист Христенко обратил внимание также на поведение американских гостей и обстановку на летном поле. По его словам, на правительственном терминале «Внуково-2» гостей ожидал абсолютно белый «Боинг-737» с тонкой синей полосой. Христенко отметил, что на лайнере отсутствовала привычная авиакомпаниям яркая ливрея, не было никаких надписей, опознавательных знаков, регистрационных номеров и даже флага на хвосте. Журналист предположил, что этот борт для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера готовили именно для того, чтобы остаться незамеченным, однако эффект получился обратным — самолет лишь подогрел интерес прессы.

Перед отлетом небольшая группа журналистов, среди которых были и корреспонденты «Вестей», неожиданно получила сигнал: американская сторона по итогам кремлевских переговоров готова ответить на вопросы. Журналист подчеркнул, что такого не случалось прежде. Необычно вел себя и сам спецпосланник Трампа, выйдя из «Ауруса»: по словам Христенко, Уиткофф начал общение с самого простого — представился.

Встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным прошла 12 ноября в Кремле и длилась около двух с половиной часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта и дальнейшие шаги по урегулированию. По словам Уиткоффа, был достигнут прогресс, и стороны договорились о новом раунде трехсторонних переговоров. Одной из главных тем стали гуманитарные вопросы.

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