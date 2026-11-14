Дважды легла под нож: Довлатова призналась, какие операции сделала на лице

Довлатова призналась в двух пластических операциях на лице

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Телеведущая честно рассказала, почему неоднократно обращалась к одному хирургу.

Актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова призналась, что сделала верхнюю и нижнюю блефаропластику. При этом артистка подчеркнула, что не хочет радикально менять внешность и старается сохранить естественные черты лица. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

Довлатова не скрывает, что дважды прибегала к помощи пластического хирурга. По ее словам, результат оказался настолько удачным, что даже профессионалам сложно заметить следы вмешательства.

«Я ни от кого не скрываю, что я делала блефаропластику. Сначала я сделала верхнюю блефаропластику, потом я сделала нижнюю блефаропластику. У меня очень хороший врач», — поделилась артистка.

Телеведущая отметила, что специалисты в области косметологии могут разглядеть небольшие шрамы лишь при внимательном осмотре.

«Они, конечно же, под увеличительным стеклом могут увидеть эти маленькие шовчики. Но все говорят: „Идеальные глаза“», — рассказала Довлатова.

По словам артистки, главное достоинство ее хирурга заключается в том, что он не изменил естественную форму глаз. Именно поэтому она продолжает обращаться к этому специалисту.

«Я не хочу в конечном счете потерять свое лицо», — призналась телеведущая.

Довлатова также ответила на замечания пользователей социальных сетей, которые сравнивают ее нынешнюю внешность с фотографиями прошлых лет. Она напомнила, что с возрастом меняются все люди, и это естественный процесс.

«Но все-таки хочется оставаться похожими на себя», — заключила артистка.

При этом Довлатова призналась, что ей не нравятся так называемые «лисьи глазки», которые недавно продемонстрировала режиссер Валерия Гай Германика. Телеведущая предположила, что подобное преображение могло быть сознательной попыткой эпатировать публику и привлечь внимание к своему творчеству. По ее мнению, некоторые знаменитости намеренно прибегают к шок-контенту ради популярности.

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