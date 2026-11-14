«Они извинились, но было поздно»: ошибка судей возмутила российского лыжника

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Сергей Волков лишился возможности выступать на соревнованиях в финском Муонио.

Лыжник Сергей Волков, представляющий Россию на соревнованиях в финском Муонио, признался РИА Новости, что был сильно расстроен тем, что произошло на соревнованиях. Он удачно преодолел квалификацию и четвертьфинал спринта классическим стилем, но так не смог продолжить борьбу. Причиной стала дисквалификация за создание помехи сопернику. Позже представители жюри признали свою ошибку, но заявили, что уже не могут отменить решение, так как забег начался.

«Очевидно, что меня это расстроило. Я даже организаторам сказал: это мой первый международный старт за пять лет, и вы так со мной поступаете. Как так можно? Они многократно извинились, но мой полуфинал уже стартовал, поэтому сделать что-то было сложно. Пожелали мне победы в следующих гонках, на этом и разошлись», — цитирует агентство Волкова.

Несмотря на обидную дисквалификацию, возвращение на международную арену оставило у 25-летнего россиянина приятные впечатления. Волков отметил, что организаторы встретили его радушно, а на собрании капитанов команд его тепло приветствовали коллеги-иностранцы. Спортсмен подчеркнул, что чувствует себя абсолютно комфортно и не испытывает трудностей с языком. Из новшеств он выделил только тест на фтор, в то время как остальной распорядок показался ему знакомым и привычным.

Этот старт в Муонио стал знаковым событием для отечественного спорта. Российские лыжники и сноубордисты триумфально возвращаются на международные турниры после почти пятилетней паузы. Международная федерация лыжного спорта сняла ограничения, позволив нашим атлетам участвовать в индивидуальных соревнованиях. На турнире в Финляндии, который проходит с 13 по 15 ноября, россияне выступают в нейтральном статусе.

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