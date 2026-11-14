Война за каждый метр: из-за чего чаще всего скандалят друг с другом дачники

Эксперт Туманов: дачники чаще всего воюют из-за метра земли и затенения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Эксперт отметил, что многие конфликты тянутся годами.

Конфликты между владельцами загородных участков чаще всего провоцируют их соседи и председатели товариществ, сообщил NEWS.ru руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По словам эксперта, самые ожесточенные споры разгораются вокруг земли. Многие дачники готовы встать на тропу войны из-за одного квадратного метра, неправильно расположенной постройки, создающей затенение, или банально мешающего дерева. Не меньшими раздражителями становятся громкая музыка и дым с соседнего участка, особенно если там жарили шашлыки.

Люди начинают писать друг на друга жалобы, однако, как отметил Туманов, далеко не всегда эти обращения получают реальный ход. В итоге многолетние обиды остаются неразрешенными, а конфликты между соседями и председателем продолжают тлеть годами.

Пока дачники выясняют отношения друг с другом, природа готовит им куда более серьезные испытания. Затяжное осеннее тепло, которое многие воспринимают как подарок, на самом деле является климатической аномалией и «тихим убийцей» сада. Главные угрозы — это температурные качели, которые приводят к морозобойным трещинам на коре, ледяной дождь, ломающий ветви, и бесснежные морозы, способные погубить корневую систему.

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