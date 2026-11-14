Никаких бутербродов: что еще исключили из финального ГОСТа на русскую кухню

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Новый стандарт был принят 11 ноября. В проекте документа бутерброды с различными начинками были, но в финальную версию они не вошли.

Финальная версия нового ГОСТа на русскую кухню, утвержденная 11 ноября, осталась без бутербродов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные документы. В первоначальном проекте стандарта бутерброды с различными начинками присутствовали. Однако в итоговый документ их так и не включили.

Также в окончательную версию редакции не вошли картофель пай и форшмак — горячая закуска в виде запеканки из рубленого мяса, картофеля и соленой сельди.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню. Документ включает технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

Список блюд в дальнейшем будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

Одно из самых неожиданных требований ГОСТа касается окрошки. Согласно документу, ее следует готовить на кислом хлебном квасе. Кефир и другие кисломолочные продукты в качестве заправки не предусмотрены. Ограничения коснулись и других рецептов: блюда по-московски нельзя запекать с майонезом, вместо него стандарт предписывает сметанный соус.

В перечень традиционной русской кухни вошли гоголь-моголь, драники, жюльен, макароны по-флотски, скоблянка и каленые яйца. Для оливье предусмотрели два варианта: исторический, с раковыми шейками, и современный. Даже для колобка и горохового киселя разработали отдельные рецептуры.

Стандарт носит добровольный характер. Заведения общепита, которые заявляют о соответствии своей кухни ГОСТу, должны придерживаться установленных рецептур. Новый стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, но предусмотрена возможность его досрочного применения.

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