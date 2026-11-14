Никаких бутербродов: что еще исключили из финального ГОСТа на русскую кухню
Бутерброды убрали из финального ГОСТа на русской кухни
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Новый стандарт был принят 11 ноября. В проекте документа бутерброды с различными начинками были, но в финальную версию они не вошли.
Финальная версия нового ГОСТа на русскую кухню, утвержденная 11 ноября, осталась без бутербродов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные документы. В первоначальном проекте стандарта бутерброды с различными начинками присутствовали. Однако в итоговый документ их так и не включили.
Также в окончательную версию редакции не вошли картофель пай и форшмак — горячая закуска в виде запеканки из рубленого мяса, картофеля и соленой сельди.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню. Документ включает технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
Список блюд в дальнейшем будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
Одно из самых неожиданных требований ГОСТа касается окрошки. Согласно документу, ее следует готовить на кислом хлебном квасе. Кефир и другие кисломолочные продукты в качестве заправки не предусмотрены. Ограничения коснулись и других рецептов: блюда по-московски нельзя запекать с майонезом, вместо него стандарт предписывает сметанный соус.
В перечень традиционной русской кухни вошли гоголь-моголь, драники, жюльен, макароны по-флотски, скоблянка и каленые яйца. Для оливье предусмотрели два варианта: исторический, с раковыми шейками, и современный. Даже для колобка и горохового киселя разработали отдельные рецептуры.
Стандарт носит добровольный характер. Заведения общепита, которые заявляют о соответствии своей кухни ГОСТу, должны придерживаться установленных рецептур. Новый стандарт вступит в силу 1 января 2027 года, но предусмотрена возможность его досрочного применения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.