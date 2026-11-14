Оказались на самом дне: каким профессиям люди доверяют меньше всего

Политики и блогеры оказались в самом низу рейтинга доверия к профессиям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Социологи опросили почти 24 тысячи жителей 31 страны.

Аналитический портал Visual Capitalist опубликовал рейтинг доверия к профессиям на основе исследования Ipsos Global Trustworthiness Index 2026. Выяснилось, что хуже всего люди относятся к политикам, блогерам и министрам — они оказались в самом низу списка.

Политики и блогеры — на самом дне

На последнем, двадцатом месте расположились политики с показателем −48 процентных пунктов. Предпоследнюю строчку заняли инфлюенсеры и блогеры из социальных сетей (−44), а третьими с конца стали министры (−37). Рекламные специалисты также не пользуются особым расположением общества: их результат составил −26 пунктов.

Масштаб недоверия к политикам особенно хорошо виден по ответам участников исследования. Лишь 13% опрошенных считают представителей этой профессии заслуживающими доверия, тогда как 61% придерживаются противоположного мнения. Разница между показателями врачей и политиков составляет 91 процентный пункт — один из наиболее выразительных результатов всего исследования.

При этом отношение к государственным служащим оказалось заметно лучше, чем к политическому руководству. Обычные чиновники получили −9 пунктов, что на 28 пунктов выше результата министров.

Журналисты и банкиры — в минусе

Представители медиа также оказались в отрицательной части рейтинга. Телеведущие новостей получили −3 пункта, тогда как журналисты в целом оказались на позиции −10. Ровно такой же результат продемонстрировали банкиры. Руководители бизнеса расположились немного выше с показателем −8, а священнослужители — немного ниже, набрав −11 пунктов.

Особенно заметна разница между журналистами и инфлюенсерами. Несмотря на то что обе категории связаны с распространением информации, блогерам доверяют значительно меньше. Их показатель на 34 пункта ниже журналистского.

Врачи и ученые — в лидерах

Первое место заняли врачи с чистым показателем доверия +43 процентных пункта. Практически вплотную к ним расположились ученые (+42), а третью строчку заняли учителя (+37). Эта тройка оказалась удивительно устойчивой: представители перечисленных профессий вошли в число лидеров в 27 из 31 страны, участвовавшей в исследовании.

Далее следует заметный разрыв. Военнослужащие, занявшие четвертое место, получили +16 пунктов, то есть отстали от учителей сразу на 21 пункт. Пятую позицию заняли персональные тренеры (+10), шестую — технологические предприниматели (+6). Судьи и полицейские разделили следующие места с одинаковым результатом +5 пунктов.

Исследование Ipsos проводилось с 19 июня по 3 июля 2026 года среди совершеннолетних интернет-пользователей 31 страны. Участникам предлагали оценить, заслуживают ли доверия представители 20 профессиональных групп в их государстве. Итоговые показатели рассчитывались как разница между долями положительных и отрицательных ответов.

Например, результат +43 пункта у врачей не означает, что им доверяют только 43% опрошенных. Это значит, что доля доверяющих превышает долю не доверяющих на 43 процентных пункта. Аналогично показатель −48 у политиков отражает преобладание отрицательных оценок.

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