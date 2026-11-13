Умер один из братьев-близнецов из культовой комедии «Няньки»

Фото: Кадр из к/ф «УНяньки», реж. Джон Парагон, 1994 г.

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Актеру Кристиану Казинсу было всего 43 года.

Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в комедии «Няньки», скончался 20 октября на 44-м году жизни из-за заболевания печени. Об этом 13 ноября сообщил портал TMZ со ссылкой на сводного брата артиста Йонаса Розера.

По словам родственника, другие обстоятельства смерти не уточняются.

«Кристиан страдал из-за болезни печени. Меня утешает мысль о том, что сейчас он на небесах со своей матерью, избавленный от боли, которую испытывал», — написал Розер в соцсетях.

Он также описал покойного брата как «человека, полного страсти и энергии, с большими историями и еще большими мечтами».

Кристиан Казинс родился в Калифорнии в 1983 году. Его дебют состоялся в четырехлетнем возрасте: вместе с братом-близнецом Джозефом он появился в сериале «Тихая пристань», выходившем с 1979 по 1993 год.

В дальнейшем братья снялись в фильмах «Детсадовский полицейский» 1990 года и «Няньки» 1994 года. В первой картине Кристиан и Джозеф совместно сыграли роль Доминика — одного из маленьких подопечных Арнольда Шварценеггера. Он рассказывал, что близнецов на одну роль выбрали, чтобы соблюсти законы о правах ребенка.

В «Няньках» 1994 года братья снимались уже вдвоем — в ролях близнецов с трудными характерами, няньками которых становятся культуристы. Один из сыгравших в этом фильме главные взрослые роли близнецов-спортсменов Питер Пол скончался в 2020 году.

Кристиан Казинс запомнился зрителям как один из самых ярких детей-актеров 1990-х. Его работы в «Детсадовском полицейском» и «Няньках» стали культовыми для целого поколения. Несмотря на то, что после взросления он отошел от активной актерской карьеры, его роли продолжают оставаться любимыми для многих поклонников кино.

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