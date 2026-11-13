Паспорт для призрака: жительница Саратова 30 лет получала пенсию за покойного мужа

Жительница Саратова почти 30 лет получала пенсию за покойного мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Чтобы не потерять выплаты, вдова пошла на хитрость и заручилась помощью сотрудников почты.

Жительница Саратова почти 30 лет незаконно получала пенсию и социальные выплаты за умершего супруга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Мужчина умер еще в 1995 году, однако его супруга не стала сообщать о случившемся в государственные органы. Вместо этого она продолжила ежемесячно получать деньги, которые полагались умершему.

«С 1995 года по январь 2025 года она по предварительному сговору с неустановленными работниками отделения почтовой связи ежемесячно получала пенсию и другие социальные выплаты, которые продолжали начисляться на имя умершего», — говорится в сообщении.

Чтобы выплаты не прекратились, саратовчанка предоставляла ложные сведения о том, что у супруга есть паспорт. Благодаря этому обман оставался незамеченным почти три десятилетия.

За это время ущерб государству превысил 6,5 миллиона рублей. Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат.

Саратовчанке назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Похожий случай произошел и в Испании, где 25-летний мужчина больше года прятал тело умершего отца в шкафу, чтобы продолжать получать его пенсию.

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