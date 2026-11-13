«Смерть будет позором»: Катя Гордон попросила Путина о помиловании Лерчек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Юрист призвала дать блогеру шанс на лечение, пока ее защита добивается разрешения на поездку в Китай.

Юрист Екатерина Гордон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Заявление прозвучало во время беседы с 5-tv.ru.

«Я вот даже сейчас хотела бы обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, к правоохранительным органам, к людям, от которых зависит решение по Валерии Чекалиной. Это просьба не только моя, это просьба огромной аудитории. Некоторые отчего-то боятся об этом говорить. Но я думаю, что смерть Валерии Чекалиной будет позором для правоохранительной системы. И я думаю, что для всех будет лучше показать, что мы не живодеры», — высказалась Гордон.

Она подчеркнула, что не считает Чекалину преступницей, на которой следует демонстрировать жесткость системы, и отдельно потребовала наказать следователя, который, по ее словам, вовремя не разрешил блогеру пройти обследование.

«И я не думаю, что Чекалина — это тот самый преступник, на костях которой мы должны топтаться», — добавила юрист.

На фоне просьбы о помиловании появились утверждения, что для положительного решения Чекалиной придется признать вину и раскаяться. Ее адвокат Константин Третьяков опроверг эту информацию.

«Не должна», — коротко ответил он в беседе с 5-tv.ru.

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин также пояснил, что ни признание вины, ни тяжелое состояние здоровья сами по себе не являются автоматическими основаниями для помилования.

«Должны быть исключительные основания, например, заслуги перед Отечеством», — отметил юрист.

Сама Чекалина направила прошение Владимиру Путину через интернет-приемную президента.

Рак, лечение в Китае и споры вокруг Лерчек

О тяжелом заболевании Чекалиной стало известно в марте 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. В октябре она сообщила, что результаты ПЭТ-КТ показали увеличение метастазов в надпочечниках и яичниках, а также их повторное появление в легких. Тогда же Валерия рассказала о подготовке ко второй линии химиотерапии.

Врачи порекомендовали ей рассмотреть CAR-T-терапию в Китае. Одна из клиник направила блогеру приглашение, однако для поездки за границу необходимо разрешение.

Состояние блогера уже становилось предметом публичных споров. Весной москвичка Алина Расковская сняла ее в фитнес-клубе и удивилась, что Чекалина пришла на тренировку после сообщений о химиотерапии. После публикации ролика руководство клуба аннулировало абонемент Расковской. Валерия объясняла, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки.

Позднее блогер запустила собственный бренд нижнего белья и снялась в рекламной фотосессии. Одна из моделей продавалась за 1590 рублей.

Уголовное дело против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили в октябре 2024 года. По версии следствия, супруги вместе с партнером Романом Вишняком перевели в ОАЭ более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафона. Для операций, как утверждало следствие, использовались документы с недостоверными сведениями.

31 июля Гагаринский суд Москвы назначил Валерии пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763 миллионов рублей. Мосгорсуд 5 ноября оставил основное наказание в силе. Сама Чекалина на заседание не приехала из-за состояния здоровья. 10 ноября защита направила кассационную жалобу.

Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 миллиона рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

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