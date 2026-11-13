Новых зараженных червями после употребления рыбы выявили в Саратовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Первые случаи были зафиксированы еще в конце октября.

В Саратовской области были выявлены новые случаи заражения червями после употребления рыбы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Пострадавшие от употребления зараженной личинками (метацеркариями) описторхоза рыбной продукции продолжают выявляться, об их окончательном числе говорить преждевременно, так как у опистохоза длительный инкубационный период. Еще некоторое время требуется для лабораторного подтверждения диагноза у конкретного заболевшего», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что заболевание выявляется не сразу после попадания личинок в организм человека. До появления симптомов, как правило, проходит около двух-трех недель. Где-то в это время пострадавшие и обращаются за медицинской помощью.

Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Пугачев в конце октября. Тогда за медицинской помощью обратились первые семь человек, которые ели вяленую рыбу из одной сети магазинов. Позже число пострадавших выросло до 19 человек. В ходе расследования подтвердилось, что причиной массового отравления стала именно эта партия опасной продукции.

Ранее, после массового отравления россиян, власти турецкого города Манавгат начали расследование. У пострадавших наблюдались рвота, диарея, высокая температура и судороги.

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