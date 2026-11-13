На Камчатке обнаружили останки пропавшего сторожа в желудке медведя

Фото: www.globallookpress.com/David Tipling/FLPA

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Стали известны новые подробности трагедии.

Стали известны новые подробности гибели 50-летнего сторожа на Камчатке. Мужчина работал сторожем колхоза и исчез во время обхода охотничьих угодий в 150 километрах от села Соболево. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Сначала с вертолета заметили его снегоход, возле которого остались следы крови и медвежьи лапы. В ходе повторных поисков спасатели и следователи обнаружили в нескольких сотнях метров от техники разорванную одежду и человеческие останки.

В этом же районе находился медведь. Специалисты заметили, что из заднего прохода животного свисают фрагменты ткани. Зверя пришлось застрелить. При вскрытии в желудке хищника нашли части человеческого тела и одежды. Все обнаруженные останки изъяты и направлены на экспертизу.

Трагедия произошла в Соболевском округе. Мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Когда он перестал отвечать, владельцы отправили на его поиски вертолет. Спустя три дня примерно в четырех километрах от турбазы с воздуха заметили оставленный снегоход и следы крови.

По предварительной версии, мужчина заметил хищника и попытался добраться до снегохода, где находилось оружие, однако не успел. Когда оперативники обнаружили тело погибшего, медведь все еще находился неподалеку. Полицейские застрелили животное.

Это не первый случай нападения медведя на людей в России. Ранее сообщалось, что как минимум 33 человека стали жертвами подобных атак. Власти регионов призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности в лесах.

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