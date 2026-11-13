Премьера Венгрии Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme

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Заявление в прокуратуру подала представитель оппозиционной партии.

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии. Об этом сообщила оппозиционная партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Заявление в Центральную главную следственную прокуратуру подала экс-депутат парламента от этой партии Илона Экеш. Она попросила проверить Мадьяра на возможные нарушения двух статей Уголовного кодекса Венгрии: «Вымогательство» и «Домашнее насилие».

Основанием для этого послужили заявления бывшей жены премьер-министра и экс-главы Минюста страны Юдит Варге. Она 11 ноября выступила перед парламентской следственной комиссией по вопросам злоупотреблений со стороны исполнительной власти. Кроме того, есть ряд сообщений от СМИ и другая информация.

Согласно этим данным, в январе 2023 года Мадьяр без ведома тогда еще жены в их доме сделал аудиозапись разговора с ней. В этой беседе она поведала мужу о правонарушениях в правительстве, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Впоследствии — с января 2023 по март 2024 года — он использовал эту запись, которую, по словам потерпевшей, ей так и не показали, для вымогательства. Он неоднократно угрожал, что воспользуется данной записью, чтобы подать заявление о преступлении, добиться ее тюремного заключения и разрушить ее жизнь, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на невыгодные для нее условия раздела имущества и опеки над детьми. По словам потерпевшей, однажды он даже положил перед ней распечатанный текст заявления о совершении преступления, адресованного в Центральную главную следственную прокуратуру», — говорится в сообщении «ФИДЕС».

В сообщении оппозиционной партии подобные действия Мадьяра характеризуются как: «психологический террор и установление контроля в рамках супружеских отношений». Кроме того, подчеркивается, что у главы правительства юридическое образование, что только усиливает степень умысла и общественной опасности.

Экеш попросила прокуратуру начать расследование, при этом о возбуждении уголовного дела информация не поступала.

Ранее депутаты венгерского парламента проголосовали за лишение неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра. Решение принято на внеочередном заседании. С инициативой выступила прокуратура, инкриминирующая главе правительства кражу.

Инцидент произошел в 2024 году, когда в одном из ночных клубов он отнял смартфон у гражданина, пытавшегося его снять, и бросил устройство в реку Дунай.

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