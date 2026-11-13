Более пяти тысяч обветшалых федеральных зданий отремонтируют в этом году в России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

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Среди объектов, которые уже отреставрировали — дом Нарышкиных в Саратовской области.

Облик будущего российских городов сегодня обсуждали в Кремле. С докладом к президенту пришел глава Росимущества Вадим Яковенко.

«Здесь очень яркий пример — это Саратовская область, село Пады, дом Нарышкиных. Он был отреставрирован нами вместе с коллегами. Во время Великой Отечественной войны там находился госпиталь, где проходили лечение наши бойцы. Владимир Владимирович, очень тесно работаем с Народным фронтом, оказываем посильную помощь нашим ребятам, мирным жителям в воссоединенных, приграничных регионах. Передали более 390 тысяч единиц имущества: и транспортные средства, и товары легкой промышленности, товары народного потребления, стройматериалы, инструменты — то есть все, что так сейчас необходимо нашим ребятам», — сказал руководитель федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.

«Хорошо. Спасибо», — ответил президент России Владимир Путин.

Кроме того, как заявил глава Росимущества, мощный толчок получил еще один проект. Так, по поручению президента, для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург выделили больше тысячи земельных участков.

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