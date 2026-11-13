Шутки кончились: кортеж Зеленского в Дублине забросали яйцами

Фото, видео: Reuters/Cathal McNaughton; 5-tv.ru

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После встречи с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом глава киевского режима словно сдерживал рыдания.

Глава киевского режима сейчас в Дублине. Приняли его там мягко говоря без энтузиазма: кортеж забросали яйцами. В ирландской столице Зеленский встретился с представителями США, прилетевшими с переговоров в Москве. Европа тем временем изо всех сил тоже добивается места за столом, но в Вашингтоне ее все чаще воспринимают не как партнера, а как помеху. Это уже признает и немецкое издание Focus.

Почему европейские амбиции все чаще расходятся с реальностью и кто на самом деле определяет ход переговоров — разбирался корреспондент «Известий» Александр Романов.

В отличие от России, здесь, в Ирландии, их никто у трапа не встречал. Дальнейший прием тоже теплым не назвать: тесная переговорная, столик с безумным количеством бутылок с водой. Зеленский с помощниками напротив. И все. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

О содержании беседы можно сделать вывод из того, насколько после нее помрачнел глава киевского режима. Он словно сдерживался, чтобы не разрыдаться.

— Посмотрите на лицо Зеленского после встречи с Кушнером и Уиткоффом в Дублине. Кажется, его шутливое настроение исчезло еще со времен выступления в датском парламенте. Оказывается, шутки про Трампа и Гренландию уже не такие смешные.

Это притом что американцы в целом сообщили хорошие, как для украинцев, так и для европейцев, новости.

«Нам удалось окончательно согласовать обмен военнопленными. Это очень важный момент. Последние несколько месяцев мы также очень тесно работали с европейцами, и я считаю, что это было крайне важно. Мы не сможем заключить эту сделку без участия европейцев за столом переговоров», — сказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Но европейцы снова не могут определиться, кто должен стать переговорщиком от ЕС. Глава европейской дипломатии Каллас уверена, что выбрать должны ее.

«Я знаю, что русские не хотят видеть меня в роли переговорщика. Но мы же не указываем, кто будет представлять Россию? Нет. Нам действительно нужна сильная команда», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя ЕК Кая Каллас.

Ей противоречит ее соотечественник, Кристен Михал, премьер Эстонии. Он уверяет, что Европе лезть в переговорный процесс в принципе не надо: ведь тогда придется отменять антироссийские ограничения.

«Мы не выступаем посредниками за столом переговоров, потому что в таком случае нам пришлось бы отказаться от санкций», — сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

А европейцы уже настроились принять новый пакет. Вообще, такое чувство, что давать деньги Киеву и вводить санкции против русских им нравится больше, чем вести серьезную дипломатическую работу. По крайней мере глава Еврокомиссии занята только этим.

«Еврокомиссия выступит с предложением о финансировании потребностей Украины в 2027 году, а также представит 22-й пакет санкций», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Казалось бы, если прошлые двадцать с лишним не сработали, пора бы остановиться и подумать, что же пошло не так. Но нет. Европейцы вновь говорят, что сильному Евросоюзу пора поставить слабую Россию на место. Любопытно, что эти конкретные слова произносит премьер такой мощной державы, как Латвия.

«Я считаю, что нам, как Европе, нужно отрастить яйца побольше. Ведь мы больше по размеру, мы сильнее с точки зрения военной мощи, во всех экономических аспектах», — сказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

В общем, за второй день саммита Европейского политического сообщества в Дублине его участники вновь не смогли договориться о том, какую политику проводить по отношению к Москве. Но и относительно помощи Киеву согласия тоже не наблюдается. Неудивительно, что Зеленский был мрачнее тучи.

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