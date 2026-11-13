Фото, видео: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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В городе остаются сотни мирных жителей — они живут под обстрелами и передвигаются по заминированным дорогам.

В Кремле сегодня призвали США и Европу оказать давление на Киев ради гуманитарной миссии в Константиновке. С инициативой провести такую операцию накануне выступил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с американской делегацией. В городе остаются сотни мирных граждан. Они живут под обстрелами, а передвигаются по заминированным улицам.

Президент предложил эвакуировать людей с опасной территории. Но согласятся ли с российским планом в западных столицах — разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Мины на дорогах и улицах, десятки эвакуированных мирных жителей. Причем многие прямо под обстрелом.

В городе все еще остаются сотни человек. Некоторых невозможно вывезти в безопасное место из-за состояния здоровья. Кто-то в принципе отказывается уезжать из родных домов. Для людей гуманитарная операция, наподобие той, что прошла в Алешках, могла бы стать спасением.

«Я думаю, что ситуация в Константиновке напоминает ситуацию в Алешках, непосредственно перед началом этой гуманитарной операции. Действительно, наши войска контролируют ее практически полностью, но ВСУ пытается организовать какой-то контрнаступ», — сказал военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому орудию ООН Игорь Никулин.

Впрочем, Украина не согласна с самим фактом того, что Константиновка находится под российским контролем. Точнее, Киев уверяет, что город контролирует он. Даже на картах рисует его как минимум серой зоной.

И сейчас, когда президент России Владимир Путин предложил провести в населенном пункте гуманитарную миссию, именно вопрос контроля стал для Украины самым неприятным.

«Мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывезти из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан. Заодно посмотрим, кто контролирует этот населенный пункт», — сказал Путин.

Очевидно, почти сразу на Киев начали давить как из Вашингтона, так и из европейских столиц. Мол, нужно соглашаться. Пока официальной реакции от Украины нет. Только невнятная цитата советника Зеленского в одном из СМИ.

«Учитывая, что в Алешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, что они хотят в Константиновке», — говорится в сообщении.

Одним лишь этим комментарием Киев рискует разрушить картинку, которую он старательно создавал в умах Европы. Видимо, поэтому остальные чиновники Банковой предпочитают молчать. Что заметил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если они считают, что мы используем для ротации военных, то они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение о том, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что это все прекрасно видно со спутников, и с дронов, и с других средств наблюдения», — сказал Песков.

Да и самого Зеленского в Киеве уже давно не видели. Его заграничные вояжи с каждым месяцем становятся все продолжительнее. А без него подтверждать, что Киев постоянно врет о ситуации на фронте, никто не решается.

«Очевидно, их это не устраивает, потому что обнаружится ложь Зеленского и тех, кто его поддерживает, что город не под их контролем. Они вообще очень поздно признают потерянные города и села», — сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

За политическими играми и Зеленский, и вообще вся украинская власть попросту не обращают внимания на обычных мирных граждан, живущих зачастую прямо на линии фронта. Их жизни для Киева, как обычно, — разменная монета в политических играх.

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