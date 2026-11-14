Фото, видео: © Getty Images/Portland Press Herald / Contributor; 5-tv.ru

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Первые вопросы о половом созревании появляются у детей уже в девять лет.

Говорить с детьми об отношениях и половом созревании важно спокойно. Иначе у ребенка могут появиться чувство стыда и ощущение собственной ущербности. Об этом рассказал психолог, кандидат педагогических наук, доцент Павел Решетов в беседе с 5-tv.ru.

«Если мы будем говорить, что сексуальность и возбуждение — это плохо, то, естественно, ребенок будет испытывать чувство стыда и ощущение собственной ущербности», — отметил специалист.

По словам психолога, интерес к отношениям и изменениям в организме может появиться уже примерно в девять лет. Особенно это касается девочек, у которых начинается половое созревание. А в возрасте от 12 до 15 лет вопросы сексуальности и отношений волнуют уже большинство подростков.

«Здесь очень важно, чтобы мы с вами принимали это как должное», — подчеркнул Решетов.

Психолог также обратил внимание на общение детей в интернете. Сегодня подростки могут знакомиться с разными людьми и переписываться на интимные темы. Отправленные или опубликованные фотографии могут попасть не в те руки и стать поводом для шантажа. Поэтому родителям важно заранее объяснить детям, как вести себя в сети и не подвергать себя опасности.

Начинать разговор специалист советует с простых тем — отношений, доверия и влюбленности. Например, можно обсудить первую любовь, ссоры друзей или истории знакомых. Так постепенно будет легче перейти к более личным вопросам.

При этом не нужно читать детям длинные лекции или пытаться рассказать обо всем сразу. Лучше говорить простыми словами, отвечать на вопросы и не бояться признаться, если чего-то не знаешь.

Психолог также советует не осуждать чувства подростка и не критиковать человека, который ему нравится. При этом важно спокойно рассказывать о возможных рисках сексуальных отношений, в том числе об инфекциях, передающихся половым путем, и вероятности беременности.

«Если у него уже есть влечение, если у него есть чувства, если у него есть влюбленность, не надо давать оценку его чувствам и его партнеру», — подчеркнул Решетов.

При нежелании ребенка обсуждать такие темы не стоит настаивать. Лучше отложить разговор и вернуться к нему позже. Также можно предложить подростку книгу, познавательное видео или статью.

Родители, которым не хватает знаний, могут обратиться к специалистам. Главная задача взрослых — не запрещать и не пугать ребенка, а поддерживать его, помогать разобраться в своих чувствах и спокойно отвечать на вопросы.

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