«Прости, я был неправ»: почему важно извиняться перед ребенком за свои ошибки

Фото, видео: www.globallookpress.com/ CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Многие папы и мамы сами выросли в системе, где взрослый должен был быть всегда правым.

Родители должны уметь извиняться перед ребенком за свои ошибки. Об этом 5-tv.ru рассказала поведенческий психолог, нейропсихолог Елена Калашникова.

Она отметила, что многие мамы и папы бояться потерять авторитет в глазах ребенка, если они начнут при нем признавать свои ошибки. Кажется, что после извинений дети начнут спорить со взрослыми и не выполнять их требования. Однако это неверное суждение.

«Происходит скорее наоборот. Авторитет страдает не от признания ошибки. Гораздо сложнее для отношений ситуация, когда ребенок прекрасно понимает, что взрослый поступил несправедливо, а тот все равно продолжает доказывать свою правоту только потому, что он старше», — пояснила Калашникова.

Часто взрослому в подобных ситуациях хочется сохранить лицо, оставить последнее слово за собой, заметила психолог. Это происходит, в том числе и потому, что многие родители и сами выросли в системе, где взрослый априори был прав всегда. Однако подобным поведением мы подаем детям не лучший пример.

«Но ребенок в этот момент получает определенный урок: если ты сильнее и старше, то свою неправоту можно не признавать. Можно найти оправдание или перевести ответственность на другого. А потом мы ждем, что сам ребенок, совершив ошибку, придет к нам и скажет: „Прости, я был неправ“. Но дети учатся признавать ошибки прежде всего на нашем примере», — пояснила специалист.

Если взрослый умеет признавать ошибки и говорить: «Прости, я был неправ», то это закрепляет в сознании ребенка правильную модель. Он понимает, что нужно брать ответственность за свои поступки. Но не нужно извиняться перед сыном или дочерью за все подряд, а лишь за то, где действительно ошиблись.

«Очень важно различать границу и способ, которым мы эту границу установили. <…> Извиняться стоит, когда мы накричали, оскорбили или унизили ребенка, несправедливо его обвинили, нарушили обещание, высмеяли его чувства, рассказали другим то, что он доверил нам, или наказали, а потом поняли, что были неправы. Но важно еще и как мы извиняемся. Фраза: „Ну извини, что я накричала, но ты сам меня довел“ — на самом деле не очень похожа на извинение. Потому что мы сначала принимаем ответственность, а потом тут же возвращаем ее ребенку», — отметила эксперт.

Если ребенок поступил неправильно, но вы сорвались, нужно подчеркнуть первое, но не перекладывать все на младшего, ответственность за собственную оплошность тоже необходимо взять. Это очень будет очень важным жизненным уроком.

«Мы не говорим ребенку, что он был прав. Мы показываем ему другое правило: «Даже если другой человек поступил неправильно, я все равно отвечаю за собственное поведение». <…> Потому что однажды уже сам ребенок будет очень зол на друга, партнера, коллегу, а в будущем, возможно, и на собственного ребенка. И хорошо, если вместо привычного «Ты сам меня довел» у него будет другое отношение: «Да, я был зол. Но за то, что я сделал со своей злостью, отвечаю я», — заметила психолог.

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