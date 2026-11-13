Сын Заворотного рассказал о состоянии журналиста после взрыва машины

Сын Заворотного заявил, что семья пока не знает об итогах операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Причиной происшествия могло стать взрывное устройство, сдетонировавшее под колесами машины.

Сын журналиста и бывшего пресс-секретаря экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного сообщил, что семье пока неизвестно о результатах операции после взрыва автомобиля в Москве. Об этом Дмитрий Заворотный рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Нет информации. Ждем (результатов операции. — Прим. ред.)», — пояснил он.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что Заворотный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи проводят ему операцию.

По данным источника, в результате взрыва мужчина лишился руки. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломами.

Автомобиль японской марки Toyota взорвался утром 13 ноября во время движения по Кировоградской улице в московском районе Чертаново. По предварительной версии, причиной происшествия могло стать взрывное устройство, сдетонировавшее под колесами машины.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил серьезные повреждения в районе водительского сиденья. По словам очевидцев, после взрыва машина проехала еще около 200 метров, а пострадавший оказался на тротуаре. Очевидцы также рассказали о сильном звуке взрыва, который они сравнили с небольшим землетрясением.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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