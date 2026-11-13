Соцфонд назвал тех, кто сможет выйти на пенсию в 2027 году

Новых пенсионеров по возрасту в 2027 году фактически не прибавится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Для этого необходим страховой стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

В 2027 году оформить страховую пенсию по старости на общих основаниях смогут мужчины 1962 года рождения и старше, а также женщины 1967 года рождения и старше. Об этом сообщает Соцфонд в мессенджере МАКС. Для этого необходим страховой стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Однако, как пояснили в ведомстве, новых получателей пенсии по возрасту в следующем году фактически не будет. Мужчины 1962 и женщины 1967 года рождения приобрели право на выплаты еще в 2026 году, достигнув 64 и 59 лет.

Следующая возрастная группа — мужчины 1963 и женщины 1968 года рождения — сможет выйти на пенсию только в 2028 году, когда им исполнится 65 и 60 лет. Это связано с переходным периодом пенсионной реформы.

Несмотря на «пустой» год для общих оснований, право на досрочную пенсию в 2027 году сохраняется у ряда категорий граждан. В Соцфонде перечислили основных получателей таких выплат.

Работники вредных производств

Речь идет о людях, занятых на работах с тяжелыми, опасными и вредными условиями труда: шахтерах, горняках, спасателях, водителях общественного транспорта и других.

Многодетные матери

Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет. Обязательные условия: не менее 15 лет страхового стажа, 30 пенсионных баллов и воспитание каждого ребенка до восьми лет.

Граждане с длительным стажем

Мужчины, отработавшие не менее 42 лет, и женщины с 37 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше общего срока. В 2027 году это право дает возможность стать пенсионером не ранее 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Педагоги, медики и творческие работники

Для них сохраняется досрочный выход при наличии специального стажа. Также право на льготу имеют работники Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

Тем, кто не смог накопить необходимый стаж или баллы, назначается социальная пенсия. В 2027 году на нее могут рассчитывать мужчины 1957 года рождения и старше, а также женщины 1962 года рождения и старше.

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