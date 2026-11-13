«Мало ли что со мной»: Киркоров копит детям деньги на будущее

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Артист планирует заранее назначить людей, которые будут распоряжаться финансами сына и дочери в случае его смерти.

Народный артист России Филипп Киркоров пока не думает о завершении карьеры. У певца есть важная причина продолжать выступать и зарабатывать: он хочет позаботиться о будущем своих детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. Об этом артист рассказал в беседе с Propusk.tv.

Киркоров признался, что пока не накопил достаточно средств, чтобы полностью обеспечить наследников и не беспокоиться об их будущем.

«Нет, еще пока нет», — ответил певец на вопрос о том, удалось ли ему обеспечить семью.

Сейчас артист намерен откладывать больше денег на отдельный счет. Он хочет создать для детей финансовую подушку безопасности, которая позволит им несколько лет жить самостоятельно, даже если отца не окажется рядом.

«Мало ли что со мной (может случиться. — Прим. ред.). Чтобы если что, я был спокоен, что они первые два-три года смогут без меня как-то прожить», — объяснил Киркоров.

При этом просто оставить детям крупную сумму на счетах певец не хочет. По его мнению, Алла-Виктория и Мартин пока слишком молоды, чтобы самостоятельно распоряжаться большими деньгами. Поэтому Киркоров заранее продумывает, кому доверить управление наследством в случае своей смерти.

Артист также опроверг предположения, что этим человеком станет телеведущий Андрей Малахов, который приходится крестным отцом его детям. По словам певца, финансовыми вопросами займутся специальные опекуны. Они будут распределять средства в соответствии с его завещанием.

«Опекуны — это немножко другие люди, которые, как адвокаты, распределяют финансы согласно завещанию. Но я не буду раскрывать эту тайну, потому что на то оно и завещание, чтобы для всех было сюрпризом», — рассказал артист.

Один брак и много слухов

На сцене Филипп Киркоров уже около 35 лет. За это время он стал одним из самых известных артистов российской эстрады, собрал огромную армию поклонников и привык к постоянному вниманию публики. Причем интерес вызывает не только его творчество, но и личная жизнь.

В разные годы певцу приписывали отношения с моделью Марией Шатлановой, певицей Ани Лорак (настоящее имя — Каролиной Куек. — Прим. ред.), Марго (настоящее имя — Маргаритой Овсянниковой. — Прим. ред.), артисткой Любовью Успенской и бизнесвумен Натальей Ефремовой. Одни истории были связаны с дружбой и совместной работой, другие так и остались на уровне слухов.

Официально Киркоров был женат только один раз. Его супругой стала народная артистка СССР Алла Пугачева. Их брак продлился около 11 лет, после развода певец больше не вступал в официальный союз.

Двое детей вместо супруги

В 2011 году в жизни Киркорова произошло важное событие: он стал отцом. У певца родилась дочь Алла-Виктория. О появлении девочки артист объявил прямо со сцены премии «Золотой граммофон».

Имя дочери имеет особое значение для Киркорова. Аллой ее назвали в честь бывшей супруги певца Аллы Пугачевой, а Викторией — в память о его матери Виктории Марковне.

Всего через семь месяцев семья пополнилась еще раз: на свет появился сын Мартин. Оба ребенка родились благодаря суррогатному материнству.

Сегодня Алла-Виктория и Мартин уже подростки, у каждого из них свои интересы. Дочь увлекается танцами и активно ведет социальные сети. Постепенно у нее появляется собственная аудитория.

Мартин же больше интересуется техникой и современными технологиями.

Строгий папа

Несмотря на известность и достаток отца, Алла-Виктория и Мартин не могут рассчитывать на то, что все за них сделают другие. Киркоров старается воспитывать детей самостоятельными и с ранних лет объясняет им: деньги не решают всех проблем, а бытовые обязанности никто не отменял.

Иногда в ход идут и довольно строгие меры. Например, однажды певец решил отключить интернет во всем доме. Как рассказал он в беседе с «Леди Mail», дети слишком увлеклись гаджетами и из-за этого стали хуже учиться. После такого решения ситуация изменилась, а школьные оценки заметно улучшились.

Есть у Киркорова и другие правила. Дети должны сами убирать свои комнаты, заправлять постели, стирать одежду и даже готовить. Отец уверен: домашние дела не зависят от того, насколько обеспечена семья. У каждого должны быть свои обязанности.

«Я им сразу сказал, что прислуги у них нет», — объяснил артист.

Не спешит певец и выдавать наследникам карманные деньги. Алла-Виктория и Мартин могут распоряжаться только теми средствами, которые получают на дни рождения и другие праздники. Просто так отец деньги не дает, чтобы научить детей ценить заработанное и разумно подходить к тратам.

Впрочем, строгость не мешает Киркорову быть заботливым отцом. Он старается проводить с детьми как можно больше времени, берет их в путешествия, поддерживает увлечения и интересуется школьными успехами.

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