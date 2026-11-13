Месяцами лечили не то: рак крови у трехлетнего мальчика приняли за простуду

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Ему назначали антибиотики, но его состояние продолжало ухудшаться.

Трехлетнему мальчику диагностировали острый лимфобластный лейкоз после нескольких месяцев недомоганий, которые первоначально связывали с сезонными инфекциями. Ребенок страдал от повторяющейся высокой температуры, усталости и болей в ногах. Подробности истории рассказало издание Mirror.

Манрадж Сингх Ханс жил с родителями в британском городе Бигглсвейд. Зимой мальчик начал часто болеть. Температура то снижалась после приема жаропонижающих препаратов, то возвращалась спустя несколько дней.

Его 47-летний отец Нариндер и 42-летняя мать Парм сначала не видели в этом ничего необычного. Ребенок посещал детский сад, где мог заразиться сезонной инфекцией.

«Мы просто подумали: „Сейчас зима, мы будем простужаться и подхватывать всякую заразу“. Он ходил в детский сад, и мы решили, что он там чем-то заразился», — рассказал отец.

Однако со временем периоды болезни становились продолжительнее, а самочувствие мальчика не улучшалось.

Антибиотики не помогали, а ребенок жаловался на ноги

Родители неоднократно обращались за медицинской помощью. Во время одного из посещений врача им сообщили, что у Манраджа может быть инфекция мочевыводящих путей.

Мальчику назначили антибиотики, однако лечение не принесло ожидаемого результата. Вскоре появился еще один симптом — боль в ногах. Мать отвезла сына в больницу, но специалисты вновь предположили инфекционное заболевание.

Позднее родители вспомнили и другие изменения в поведении ребенка. Незадолго до этого они переделали его кроватку, чтобы мальчик мог самостоятельно приходить к ним ночью. Однако Манрадж перестал вставать и вместо этого звал взрослых, чтобы те забрали его из постели.

Тогда родители объясняли происходящее усталостью из-за зимних болезней. На самом деле состояние ребенка продолжало ухудшаться. К моменту очередного обращения за медицинской помощью он уже начал хромать.

Кровь в подгузнике заставила врачей провести обследование

Переломный момент наступил, когда отец заметил небольшое пятно крови в подгузнике сына. Родители вновь записались на прием к врачу и рассказали обо всех симптомах, включая постоянную температуру и проблемы с ходьбой.

На этот раз специалист направила ребенка в отделение неотложной помощи для проведения анализа крови. Семья приехала в больницу Бедфорд, рассчитывая вскоре вернуться домой.

Родители даже обсуждали планы на следующий день: к Манраджу должен был прийти друг с ночевкой. Однако после обследования врачи попросили семью остаться в больнице до утра. На следующий день родители узнали, что у их сына лейкемия.

«Мне жаль сообщать плохие новости, но у вашего сына лейкемия», — вспоминал Нариндер слова врача.

Диагноз стал для семьи потрясением. Через несколько часов мальчика перевели в больницу Адденбрукс в Кембридже. Родители не взяли с собой даже дорожную сумку, поскольку не предполагали, что обычный визит в отделение неотложной помощи закончится длительной госпитализацией.

Два года лечения и тяжелые осложнения

В феврале 2023 года Манраджу поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Это злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором нарушается образование нормальных клеток крови.

Мальчику предстояло продолжительное лечение. В течение двух лет он проходил интенсивную химиотерапию, получал стероидные препараты и перенес люмбальные пункции. Терапия сопровождалась серьезными побочными эффектами.

По словам отца, ребенок много спал, потерял аппетит и испытывал выраженные трудности при ходьбе. В определенный период Манрадж практически не мог передвигаться самостоятельно.

Однажды у него случился приступ, связанный с приемом одного из лекарственных препаратов.

«Я помню, как нажали на красную кнопку и комната внезапно наполнилась врачами. Это было очень страшно», — рассказал Нариндер.

Даже после окончания основного лечения мальчику продолжительные прогулки даются тяжелее, чем его сверстникам.

Как сейчас чувствует себя мальчик

С марта 2025 года заболевание находится в ремиссии. Сейчас Манраджу семь лет, он регулярно проходит контрольные обследования. Ребенок постепенно возвращается к занятиям, которые любил до болезни.

Он снова занимается плаванием и играет в футбол в детской команде. Хотя физические нагрузки пока даются ему непросто, мальчик старается не отставать от сверстников.

Кроме того, Манрадж вместе с семьей участвует в благотворительных мероприятиях. Ему удалось собрать семь тысяч фунтов стерлингов (около 771 тысячи рублей) для организации, которая занимается поддержкой детей и подростков с онкологическими заболеваниями.

Родители намерены продолжать сбор средств и рассказывать другим семьям о важности своевременного выявления детского рака.

Какие симптомы лейкемии у детей можно принять за простуду

Некоторые проявления острого лимфобластного лейкоза могут напоминать распространенные детские заболевания. В частности, поводом для обращения к врачу могут стать:

Постоянная усталость, слабость и выраженная сонливость.

Частые инфекции и повторяющееся повышение температуры.

Необычные синяки, кровоточивость десен и продолжительные носовые кровотечения.

Мелкая пурпурная сыпь, которая не бледнеет при надавливании.

Увеличение лимфатических узлов.

Боли в костях и суставах, нарушения походки.

Повышенная потливость, особенно ночью.

При этом каждый из перечисленных признаков может возникать и при других заболеваниях. Особое внимание необходимо уделять сочетанию нескольких симптомов, их повторению и ухудшению общего состояния.

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