«Я вижу деревья и небо»: пережившая инсульт Ая сделала признание

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистку ранее госпитализировали в неврологическое отделение.

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная поклонникам под псевдонимом Ая, вернулась домой после нового курса лечения. Певица провела две недели в больнице, где проходила реабилитацию после перенесенного в 2023 году инсульта. Об этом артистка рассказала в личном блоге.

В конце октября Назаренко в очередной раз госпитализировали в неврологическое отделение. За время реабилитации она успела привязаться душой и к врачам, и к медсестрам, поэтому теперь будет скучать по ним.

Возвращение домой помогло певице по-новому взглянуть на свою повседневность. Даже пасмурная погода за окном теперь вызывает у нее радость. Артистка призвала поклонников ценить простые моменты жизни.

«Я сегодня посмотрела в окошечко и поняла, что даже вот такая вот погода — не солнечная, непонятно какая — мне нравится, потому что я вижу деревья и небо. Люди, цените это, пожалуйста», — обратилась она к подписчикам.

Лечение и восстановление еще не закончены — Ае предстоит самой продолжать лечебные упражнения на дому. По словам певицы, это потребует от нее значительной самоотдачи — в больнице ей помогали врачи, а теперь она отвечает сама за себя.

Коронавирус, инсульт и долгий путь обратно на сцену

Проблемы со здоровьем у Назаренко начались примерно три года назад — после нескольких эпизодов заболевания вирусом COVID-19 певица столкнулась с обширным инсультом, ей парализовано левую сторону тела.

В сентябре у Назаренко появились первые заметные успехи в восстановлении. Артистка опробовала специальный аппарат, который помогает воссоздать нарушенные нейронные связи в мозге. Лечащий врач отметил прогресс, заметила его и сама Назаренко — в частности, у нее начала восстанавливаться работа голосовых связок.

В октябре 2025 года Ая впервые за три года выступила на сцене, но на полноценный концерт, и уж тем более гастроли, здоровья пока не хватило. Другие артисты, выступавшие в тот день вместе с Назаренко, поддерживали ее очень тепло, искренне и от души, обнимали и желали скорейшего возвращения к привычной жизни. Например, Лолита Милявская минут десять не выпускала ее из объятий.

Тогда коллега Аи по коллективу Диана Макарова призналась, что все силы группы были направлены на то, чтобы обеспечить ей реабилитацию. «Город» фактически стал работать на то, чтобы платить за врачей. Для артистов это был уже не просто вопрос профессиональных отношений, а глубоко личная и болезненная история.

В беседе с 5-tv.ru Макарова откровенно призналась, что им всем осталось только молиться за Свету и делать для нее столько, сколько они могут.

«Как поддержать человека в такой ситуации, когда все рухнуло? Только молитвой», — говорила певица.

Болезнь надолго изменила не только жизнь Аи, но и работу всего коллектива. Весной 2023 года «Город 312» приостановил концертную деятельность. Назаренко объявила о творческом отпуске, а Макарова заняла ее место у микрофона. Поклонники Аи по-прежнему верят и ждут, когда увидят прежнюю солистку в полноценном составе группы. Сейчас она периодически выступает с ребятами, но полноценно заменить Диану не может.

Кто пришел на замену Ае и как певица к ней отнеслась

Когда у группы «Город 312» появилась новая солистка, она сразу оказалась в центре внимания фанатов и журналистов. Сама Ая деликатно попросила поклонников не сравнивать новую певицу с собой. Назаренко показала, что не боится «остаться в тени», и искренне пожелала Макаровой успеха.

«Не сравнивайте, потому что не надо вообще сравнивать. У вас будет возможность услышать новые песни группы „Город 312“, которые я не успела записать еще. Вот человек будет нас выручать. Поэтому будьте, пожалуйста, добрыми», — прокомментировала Светлана.

История групповой и сольной карьеры Назаренко

Группа «Город 312» появилась в 2001 году в Бишкеке — ее создали братья Дмитрий и Леонид Притулы. Ая стала солисткой коллектива.

В 2022 году группа в честь своего 20-летия выпустила альбом «Здесь и сейчас». В тот же период Светлана работала над сольным альбомом — инсульт прервал и ее личные творческие искания.

В июле стало известно, что, несмотря на проблемы со здоровьем и длительное восстановление, солистка не собирается ставить творчество на паузу. Певица продолжает работу над сольным альбомом, о чем 5-tv.ru рассказали ее коллеги на фестивале «Большая Дискотека Авторадио». По их словам, Светлана занимается пластинкой уже около пяти-шести лет — медленно, но верно.

«Когда Светка решила свой альбом писать, она была еще в добром здравии, она решила сделать вообще отдельно. Чтобы как-то чуть оторваться от „Города“ и что-то такое сделать. А потом делала-делала и говорит: „Да все равно ‚Город‘ получается“», — шутили ее товарищи.

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