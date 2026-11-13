«Умер в нищете»: Кушанашвили высказался о последних годах Соседова

Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey

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Журналист противопоставил умершего критика некоторым своим коллегам.

Журналист Отар Кушанашвили обвинил телеведущих ряда федеральных каналов в том, что музыкальный критик Сергей Соседов умер в бедности. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Один из вопросов интервьюера касался гонораров известных людей, в том числе и самого журналиста. Однако прежде, чем прямо на него ответить, Кушанашвили заявил о жадности телеведущего Андрея Малахова и представителей еще нескольких каналов. Однако умерший критик в их число не входил.

«Платят (ведущим. — Прим. ред.) гигантские деньги. Хотя не будем забывать, что Сергей Соседов умер в нищете. Он был интеллектуальным лицом этого канала, самым талантливым из них. Они говорили, что ценят его — а Сергей в 56 лет (на самом деле 58 лет. — Прим. ред.) жил с мамой в скромной квартире, которая давно требует ремонта», — отметил журналист.

При этом он уточнил, что его гонорары, в действительности, больше, чем получают коллеги. Это, заверил Кушанашвили, является фактом, пусть и неприятным для других телеведущих. Он также добавил, что часто большую роль в этом вопросе играет не столько известность, сколько умение договариваться.

Ранее Отар Кушанашвили раскритиковал певца Егора Крида за неумелое владение русским языком во время обращения к публике. Журналист отметил, что, когда он слышит, как некоторые россияне используют родную речь, ему хочется эмигрировать.

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