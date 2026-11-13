Никто не услышал крик о помощи: в Санкт-Петербурге неадекват убил мать своего ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Девушка неоднократно писала заявления в полицию, но спасти ее так и не удалось.

Шокирующая история из Петербурга. Прямо на пороге кризисного центра неадекват жестоко расправился с матерью своего ребенка. Свою жертву он настиг у дверей центра помощи женщинам.

Уже после трагедии выяснилось: погибшая не раз жаловалась на побои. Почему все ее просьбы о помощи остались без ответа — узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

— Мы сами не видели, мы просто увидели здесь скорую, сотрудники там помогали, но они ничего тоже не говорили.

Зато все попало на камеру наблюдения: девушка только открывает дверь, как в ту же секунду на нее налетает мужчина. Не дает зайти и оттаскивает в сторону, а затем несколько ударов ножом. Сделал то, что обещал ранее.

Девушка была в прямом смысле в шаге от спасения — пыталась зайти в этот центр социальной помощи. Не хватило буквально нескольких секунд.

После того, как мужчина убил девушку прямо на пороге центра соцпомощи, он взял каршеринг и скрылся с места преступления. Спустя примерно час подозреваемый сам позвонил в полицию и во всем сознался.

Нападавший мужчина — сожитель погибшей Иллахи Мамедовой. Неоднократно работал на вахте.

«Обычный человек, „здравствуйте — до свидания“. Обычное общение», — сказал коллега Якуба Тагир Ибрагимов.

Хотя вряд ли бы девушка без причины скрывалась от него и пряталась в разных социальных центрах. По информации журналистов, сожитель ее постоянно избивал на глазах их общего ребенка. Погибшая даже обращалась за помощью, чтобы лишить сожителя родительских прав. По роковой случайности буквально вчера юрист подала иск в суд.

— Она мне предоставила материалы голосовые. Были угрозы убийства. У меня есть заявления, которые она писала, в три отдела полиции в Санкт-Петербурге. Ни от одного не получила помощи.

Известно, что это не первое преступление подозреваемого — ранее Якуб Вагиф Оглы Сулейманов уже был судим. В 2017 году привлекался к делу о готовящемся теракте в Казанском соборе. Мужчина знал о преступных планах, но не сообщил в полицию. Тогда суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей. Сейчас же ему грозит более суровое наказание.

«Пострадавшая была госпитализирована. Однако, несмотря на оказанную помощь, скончалась. В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы, впрочем, возможно ответственность понесет не только он. Ведь по словам юриста, которая помогала Мамедовой, девушка неоднократно обращалась за помощью. И даже писала заявления в полицию.

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