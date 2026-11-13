Опасная красота на даче: за какие растения россиянам грозят крупные штрафы

Российским дачникам может грозить штраф до 50 тысяч рублей за опасные растения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Даже привычные деревья и красивые садовые цветы могут оказаться в этом списке.

Российским дачникам может грозить штраф до 50 тысяч рублей за непринятие мер по уничтожению опасных инвазивных растений. Под ограничения попали не только борщевик Сосновского, но и лох узколистный, некоторые виды золотарника, клена и другие растения. Однако правила зависят от региона и категории земель. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, предусмотренные федеральным законом. Владельцы участков обязаны принимать меры против распространения опасных чужеродных растений, если соответствующие требования распространяются на их земли.

За невыполнение установленных мероприятий по защите земель предусматривается штраф для граждан от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц он составляет от 50 до 100 тысяч, а для организаций — от 400 до 700 тысяч рублей.

Лох узколистный: почему за декоративное дерево может грозить наказание

Лох узколистный нередко используют для озеленения участков. Его можно узнать по серебристым листьям, узкой кроне и небольшим плодам. Однако в некоторых природных условиях растение способно активно распространяться, вытесняя местные виды.

Приказом Минприроды России лох узколистный включен в перечень опасных инвазивных растений для особо охраняемых природных территорий федерального значения в Южном и Приволжском федеральных округах. Это означает, что на таких территориях должны приниматься меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению растения.

Однако для обычных земельных участков необходимо учитывать действующие правила соответствующего региона.

Борщевик Сосновского: самый известный опасный сорняк

Борщевик Сосновского уже давно считается одной из серьезных проблем для владельцев земли. Растение быстро разрастается и образует плотные заросли. При этом его сок содержит вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнечному свету и могут вызывать тяжелые ожоги.

В Московской области борщевик включен в перечень опасных инвазивных растений, в отношении которых необходимо проводить мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения. Особенно важно не допускать образования семян, поскольку это способствует дальнейшему распространению зарослей.

Уничтожать борщевик необходимо с соблюдением мер безопасности. Контакт открытой кожи с соком растения опасен, особенно в солнечную погоду.

Золотарник гигантский: красивые цветы, которые могут стать проблемой

Золотарник гигантский — высокое травянистое растение с яркими желтыми соцветиями. Его можно встретить на лугах, пустырях и вблизи садовых участков.

Несмотря на декоративный вид, растение способно быстро занимать свободные территории и конкурировать с местной растительностью. В мае 2026 года правительство Московской области включило золотарник гигантский в региональный перечень опасных инвазивных видов. Поэтому владельцам подмосковных участков необходимо учитывать требования по предотвращению его распространения.

При этом золотарник гигантский не следует путать с канадским. В Подмосковье последний включен в отдельный перечень для особо охраняемых природных территорий областного и местного значения, а не в общий список из четырех видов.

Американский клен: почему обычное дерево оказалось под ограничениями

Клен ясенелистный, который также называют американским, встречается в российских городах, парках и на частных территориях. Он отличается быстрым ростом и способен активно размножаться семенами.

В Московской области его включили в перечень опасных инвазивных растений, распространение которых необходимо ограничивать. Таким образом, обязанности собственников могут касаться не только травянистых сорняков, но и деревьев.

Однако при удалении крупных деревьев необходимо учитывать другие действующие требования, включая местные правила благоустройства и возможные ограничения на вырубку.

Рейнутрия: растение, которое трудно вывести с участка

Еще одним видом, попавшим под ограничения в Подмосковье, стала рейнутрия. В региональный перечень вошли все виды этого рода. Среди наиболее известных — рейнутрия японская. Это быстрорастущее многолетнее растение с крупными листьями и мощной корневой системой.

Рейнутрия способна образовывать густые заросли. При этом даже после удаления надземной части растение может продолжать разрастаться за счет подземных побегов. Поэтому борьба с ней нередко требует повторных мероприятий.

Люпин, шиповник и другие растения: действительно ли их запрещено выращивать

В федеральном перечне Минприроды для особо охраняемых природных территорий встречаются и растения, которые многие россияне считают привычными. Среди них люпин многолистный, шиповник морщинистый, недотрога железконосная и эхиноцистис лопастный.

Например, люпин многолистный включен в перечень для ряда федеральных округов, в том числе Центрального, Северо-Западного и Приволжского. Шиповник морщинистый фигурирует в списке для особо охраняемых территорий Северо-Западного федерального округа.

За какие цветы и растения может грозить уголовная ответственность

Отдельную категорию составляют растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Их перечень установлен постановлением Правительства России. В отличие от инвазивных видов, незаконное культивирование таких растений регулируется отдельными нормами.

В списке находятся:

Ипомея трехцветная — декоративная лиана, которую выращивают ради ярких цветов.

Мак снотворный и другие виды мака, содержащие наркотические средства.

Гармала — растение, содержащее контролируемые вещества.

Турбина щитковидная — еще один вид вьющегося растения.

Шалфей предсказателей — растение, включенное в перечень контролируемых видов.

За незаконное культивирование таких растений без признаков преступления предусматривается штраф для граждан от трех до пяти тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

Если количество растений достигает установленного крупного размера, возможна уголовная ответственность.

Как дачнику избежать штрафа за растения на участке

Прежде всего необходимо выяснить, какие ограничения действуют именно в регионе расположения участка. Для этого можно проверить официальные документы регионального правительства или обратиться в местную администрацию.

Если на участке растет неизвестный вид, не следует сразу считать его запрещенным. Лучше уточнить название и проверить его наличие в соответствующих перечнях.

Отдельного внимания требуют растения, которые быстро распространяются за пределы посадок, занимают соседние территории и образуют густые заросли.

Если вид включен в обязательный перечень, собственнику необходимо принимать предусмотренные меры по предотвращению его распространения и уничтожению.

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