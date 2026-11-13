«Он приводит людей»: как Ксения Алферова получает деньги на свои проекты

Ксения Алферова просит помощи у Бога, когда ей нужны деньги на свои проекты

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Главное, по словам актрисы, правильно использовать появляющиеся возможности.

Актриса Ксения Алферова просит помощи у Бога, когда ей нужны деньги на реализацию какого-либо проекта. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вручении премии «Бриллиантовая бабочка».

«Я прошу у Бога, а он мне приводит людей. Это так происходит, абсолютно. Я молюсь, говорю: „Господи, если это должно случиться, мне бы хотелось“. А дальше, это либо случается, либо нет», — уточнила артистка.

Она добавила, что, например, если для фонда, в котором она является соучредителем, нужны финансы, то чтобы они к ней пришли, она обращается ко Всевышнему, и он предоставляет ей необходимые возможности для реализации замыслов. Алферова эти возможности, по ее словам, просто использует.

Ранее актриса рассказала, как отмечает Новый год. Знаменитость считает этот праздник домашним, поэтому традиционно проводит его с дочерью. Артистка отметила, что на их столе в эту ночь, как и у многих россиян, присутствует салат «Оливье». Однако Алферова предпочитает не классический рецепт этого блюда, а измененный.

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