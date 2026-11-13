Не поделили 50 тысяч: Волочкова раскрыла причину разрыва с экс-директором

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Балерина рассказала о конфликте, претензиях к бывшему помощнику и своей привычке доверять людям даже после обмана.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова уже около семи лет обходится без постоянного директора и самостоятельно занимается своим пиаром. Об этом она рассказала 5-tv.ru на презентации книги психолога Марии Макаренко «Путь императрицы».

«Я сама себе пиар-директор», — заявила балерина, отметив, что каждое событие в ее жизни и без того становится сенсацией.

Сейчас артистка работает над творческим проектом «Зеркало». Она рассказала, что вкладывает в него собственные деньги.

Волочкова также вспомнила о бывшем помощнике, с которым у нее произошел конфликт. По словам артистки, спор возник из-за 50 тысяч рублей. Она утверждает, что мужчина получил свой процент раньше, чем ей самой выплатили гонорар.

При этом балерина рассказала, что сама пыталась наладить отношения и предлагала помириться. Однако бывший помощник не пошел ей навстречу. Волочкова призналась, что сначала даже не поняла, с кем имеет дело. На то, чтобы человек показал свое настоящее лицо, ушло всего полтора месяца.

«Я благодарна Богу, что это случилось, что он свое лицо проявил», — заявила артистка.

Она также резко высказалась о попытках бывшего директора привлечь внимание к конфликту. По мнению Волочковой, тот продолжает пользоваться ситуацией и упоминанием ее имени.

«Я не учусь на своих ошибках»

Несмотря на конфликт с бывшим помощником, Волочкова не собирается становиться подозрительнее к окружающим. Она назвала себя доверчивым человеком, который готов впускать в свою жизнь новых людей и давать им шанс.

«Я доверчивый человек, я впускаю в свою жизнь людей, я всем верю, я такая добрая, даю шансы», — призналась балерина.

Она объяснила, что не умеет заранее предполагать обман со стороны тех, кому доверяет. Даже после неприятных историй Волочкова продолжает верить людям и надеяться на лучшее.

«Я не учусь на своих ошибках. Потому что я не представляю, даже встречаешь человека, которому доверяешь, и веришь ему. А вдруг он тебя обманет? Я так не умею просто», — сказала артистка.

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