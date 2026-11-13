ФСБ России предотвратила теракт в торговом центре в Ставрополе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Подозреваемый рассчитывал привести взрывное устройство в действие в часы наибольшего наплыва посетителей.

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке теракта в торговом центре. По данным ведомства, мужчина планировал привести в действие самодельное взрывное устройство в месте массового пребывания людей. О задержании сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии спецслужбы, задержанный являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации и присягнул ее главарю.

Как утверждают в ФСБ, мужчина заранее изучил обстановку возле предполагаемого места атаки, в том числе время наибольшего скопления посетителей. Он также подготовил необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства.

После предполагаемого нападения фигурант собирался покинуть Россию и отправиться в Сирию, где намеревался присоединиться к террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину до того, как он смог осуществить задуманное. Во время обыска по месту его проживания силовики обнаружили компоненты для самодельного взрывного устройства и средства связи. В переписке, по данным ведомства, содержались инструкции от куратора.

Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушение на террористический акт.

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