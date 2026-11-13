Дорогая и опасная? Что не так с икрой на российских прилавках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Рост производства имитированного деликатеса растет, а производство натурального — сокращается.

Еще одна неприятность поджидает россиян в канун новогодних праздников. Международная ассоциация проверила, что за красную икру продают на популярных маркетплейсах. Там она стоит почти в десять раз дешевле обычной розницы — килограмм икры кеты всего две тысячи рублей! Так вот, выяснилось, что ее происхождение неизвестно, документов нет, а в некоторых случаях вместо натуральной икры продавали подделку.

Съемочная группа решила проверить, что тогда продают в обычных магазинах! И можно ли там вообще говорить о качестве. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера провел собственное расследование.

Холодильник на кассе под замком. Знакомая еще с детства зелено-красная баночка, зернистая отборная.

— Давайте нам.

— 199.

— Рублей? Это точно икра?

— Имитированная.

А с натуральной в стране напряженка! С начала года выпуск имитированной икры в стране увеличился почти на треть, август вообще стал рекордным — рост почти на 50%. При этом производство натуральной резко сократилось, теперь ее с конвейера выходит в три раза меньше. Деликатес буквально исчезает с прилавков.

— Вы хотите, чтобы за натуральную нас тут закидали банками? Которая 20 тысяч килограмм стоит? 20 тысяч во Владивостоке на Первой речке на рынке.

Вот уж действительно — «красное золото».

Объем производства натуральной икры в 2026 году сократился на 68,4% год к году, до 5,1 тысяч тонн. При этом цена выросла в рознице до 18 тысяч рублей за килограмм, прибавив 59% год к году. Но главное — из-за этого ее стали реже покупать, на 17%. Спрос очевидно поменялся навсегда.

«Икра будет дорожать до тех пор, пока потребитель будет ее брать. Может дойти и до 50 тысяч, я этого не исключаю. И эта тенденция будет вплоть до следующей лососевой путины», — сказала представитель компании-трейдера Александра Леонтьева.

Причина банальна — провалилась красная путина, сезон добычи лососей в этом году у рыбаков с худшим результатом десятилетия. Антирекорд фантастический. Первоначально планировали поймать 227 тысяч тонн. Уже к середине путины стало понятно, что не выйдет, — в итоге в два раза меньше, 99,3 тысяч тонн рыбы. Даже по сравнению с предыдущим годом это ничтожно мало.

«Условно говоря, вот такой катастрофический провал: вместо 300, которые обещали ученые, пришло только 100. Это в три раза меньше. Там версии самые разнообразные. Вы, наверное, слышали, там уже и на акул бедных ссылаются, и на Эль-Ниньо», — сказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Но даже фантастическая цена на икру и уж тем более ее дефицит не гарантируют качество. В лаборатории «Нацрыбы» на Камчатке икру в сезон проверяют каждый день. В этом году просто ошеломительный результат — в каждой третьей партии нарушения: золотистый стафилококк, бактерии, дрожжи, плесневые грибы. А эксперты независимой лаборатории обнаружили еще и запрещенные консерванты.

«Настолько много добавляют химических веществ, что они подавляют все, и уже продукция становится небезопасной и неполезной для человека», — сказала начальник лаборатории рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Светлана Романова.

Контрольная закупка икры в приморских магазинах. В двух консервированных образцах консистенция и органолептика сомнительные — много слизи и передавленных икринок. Так бывает, когда производители делают продукцию из старого сырья или мешают прошлогоднюю икру со свежим уловом.

«Так как неудовлетворительные условия путины, к нам поступило мало проб. Две положительные — превышение КМАФАнМ и БГКП», — сказала руководитель испытательной лаборатории Приморского филиала ФГБУ «Нацрыба» Юлия Галюк.

В итоге купить пару бутербродов с икрой к новогоднему столу и не отравиться все еще возможно. Вот только будут ли они такими же вкусными, как воспоминания из прошлого? Большой вопрос.

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