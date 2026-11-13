Пробиться к своим: как работают группы подвоза в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Они доставляют на передний край все самое необходимое — боеприпасы, продукты и медикаменты, и точно также являются целью для ВСУ.

Чтобы непрерывно вести такие интенсивные атаки, боеприпасы должны вовремя быть на позициях. Продовольствие — у бойцов. А лекарства — у тех, кому они необходимы. И неважно, что дорога разбита, а в небе кружат вражеские дроны. Наши группы подвоза снова и снова пробиваются к своим. Как работает эта фронтовая логистика — увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Сумская область. Приграничье. Осенняя фронтовая дорога — лишь грязь, лужи и полуметровая колея.

Пройти по такому бездорожью хотя бы пару километров, да еще и под постоянным огнем вражеских дронов — задача непростая даже для опытных бойцов. Но для группы подвоза спецназа «Ахмат» это рутинная работа.

Они доставляют на передний край все самое необходимое — боеприпасы, продукты и медикаменты. Дороги все разные, но всегда опасные. Вот доставщики на квадроцикле чудом успевают увернуться от беспилотника.

Здесь прокладывают новый маршрут, расстреливая в лесу затаившихся в засаде «дронов-ждунов».

Впрочем, настоящие герои здесь не только люди, но и техника. Эта красная «Нива» проработала на фронте месяц — рекорд для этих мест. Она заезжала туда, где не проедет ни один автомобиль. Сотню раз застревала и глохла, но ни разу не подвела, успев доставить тонны полезного груза.

Вот она, та самая красная «Нива», которая застряла на границе с Сумской областью во время доставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов нашим бойцам. Тогда ее пришлось вытаскивать всем подразделением. Сделать это удалось, машина выполнила свою задачу. Правда, сейчас требует ремонта.

— Это легенда. Много груза доставила для пацанов на передке. Для выполнения боевых задач. Да, чуть подустала. Сейчас сделаем, подшаманим и дальше в бой.

Иваныч — командир подразделения логистики группы «Аида». Находит путь там, где его не должно быть, протоптав сотни тропинок почти по всему приграничному району.

«Мы по одному маршруту никогда не двигаемся. Ищем аналогичные. Где-то на машине, где-то перегружаемся и идем ножками, доносим до другой точки», — сказал командир группы логистики спецназа «Ахмат» с позывным «Иваныч».

Группа подвоза для ВСУ — цель такая же приоритетная, как артиллерийское орудие или танк. Ведь груз, который они доставляют, это в том числе ударные дроны и взрывчатка. А всего один расчет БПЛА способен за день уничтожить крупный опорник или держать под контролем важный участок трассы.

ВСУ понимают, что с такими потерями удержать огромную территорию просто невозможно, поэтому в отчаянии пытаются перерезать наше снабжение, чтобы замедлить продвижение российских войск к Сумам — основному логистическому хабу и главной крепости Сумской области.

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