Мертвая звезда подает сигналы: ученые раскрыли тайну космических импульсов

Фото: 5-tv.ru

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Как объект, находящийся более чем в пяти тысячах световых лет от Земли, позволил ученым обнаружить магнитные бури на далеком светиле, похожем на наше Солнце?

Астрономы обнаружили редкую звездную систему, которая каждые восемь минут испускает радиоимпульсы. Их источником оказался белый карлик — плотный остаток погибшей звезды, находящийся рядом со светилом, похожим на Солнце. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Открытие сделали специалисты Университета Кертина и Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Австралии. Необычная система получила обозначение GPM J071507−114153. Она состоит из двух звезд, которые движутся вокруг общего центра масс.

Одна из них представляет собой белый карлик — оставшееся после гибели звезды плотное ядро. Он совершает оборот вокруг собственной оси примерно за восемь минут. Второй объект относится к спектральному классу G. К этому же классу принадлежит наше Солнце.

Впервые ученым удалось связать подобные радиоимпульсы с белым карликом, находящимся в паре именно с солнцеподобной звездой. Ранее похожие сигналы обычно обнаруживали в системах с небольшими и более холодными красными карликами.

Почему радиосигналы появляются через равные промежутки времени

Обнаруженная система относится к классу долгопериодических транзиентов. Так называют космические источники, радиоизлучение которых появляется и исчезает с определенной периодичностью. Интервалы между сигналами могут составлять от нескольких минут до нескольких часов.

Первый такой объект исследователи ICRAR обнаружили в 2021 году. С тех пор астрономы зарегистрировали еще около десятка подобных систем. Однако природа их излучения до сих пор изучена не полностью.

В некоторых ранее открытых звездных парах ученые не могли точно определить, какой из объектов создает импульсы. Новая система позволила приблизиться к ответу. Радионаблюдения оказались достаточно подробными, чтобы проследить движение белого карлика по орбите.

Ведущий автор исследования Сэм Максуини объяснил, что сигнал возникает в непосредственной близости от этого объекта. При этом ученые пока не исключают, что источником излучения является сам белый карлик.

Более ста часов наблюдений помогли установить источник

Для подтверждения открытия исследователи обработали более ста часов радионаблюдений. Расчеты выполнялись в суперкомпьютерном исследовательском центре Поузи в Австралии. Сначала необычное излучение заметили во время масштабного обзора Млечного Пути с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA). Этот инструмент позволяет исследовать значительную часть неба, видимую из Австралии.

Затем ученые использовали радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке. Он помог точнее установить местоположение источника. После этого наблюдения продолжили с помощью обсерватории Кека на Гавайях. Оптические данные подтвердили присутствие звезды спектрального класса G.

Совместное использование нескольких инструментов позволило установить, что необычные импульсы связаны именно с двойной звездной системой.

Радиосигналы помогли обнаружить бури на другой звезде

Исследователи получили не только сведения о происхождении радиоимпульсов. Излучение белого карлика также позволило изучить активность его звездного компаньона. Астрономы обнаружили признаки областей с сильным магнитным полем возле солнцеподобной звезды.

Соавтор исследования Наташа Херли-Уокер рассказала, что во время наблюдений белый карлик проходил за такой областью. Ученые предполагают, что она представляла собой звездный протуберанец — большую петлю плазмы, связанную с магнитной активностью светила.

Подобные процессы происходят и на нашем Солнце. Они сопровождаются движением заряженных частиц и могут быть связаны с явлениями, которые на Земле приводят к появлению полярных сияний.

Особенность открытия заключается в расстоянии до системы. Она находится более чем в пяти тысячах световых лет от нашей планеты. Несмотря на такую удаленность, радиотелескопы позволили получить информацию о магнитной активности звезды.

Что открытие расскажет о других загадочных объектах

Новая система представляет интерес для изучения белых карликов и процессов, связанных с их магнитными полями. Ранее астрономы уже находили долгопериодические радиоисточники, но не всегда могли установить, какой объект отвечает за излучение.

Теперь ученые получили дополнительные данные о том, как такие сигналы могут возникать в двойных звездных системах. Особенно важно, что компаньоном белого карлика оказалась звезда, похожая на Солнце. Это расширяет представления о возможных источниках периодических радиоимпульсов.

Исследователи рассчитывают продолжить поиски с помощью будущей сети радиотелескопов Square Kilometre Array (SKA). Ее инструменты будут располагаться в Австралии и Южной Африке. Они позволят изучать слабые радиоисточники с большей чувствительностью. По мнению Максуини, новые телескопы помогут обнаружить значительно больше подобных объектов и подробнее исследовать характер их излучения.

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