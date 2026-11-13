«Я уже офигенная»: у кого Чурикова учится уверенности в себе

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущая берет пример с популярной российской певицы.

Певица Лолита Милявская — образец женской уверенности в себе. Об этом 5-tv.ru заявила телеведущая Яна Чурикова на премьере фильма «Лиля».

«Лолита наша, Лола Милявская. Она, конечно, не про роковую соблазнительницу, но про абсолютную уверенность в себе, в том, что «я уже офигенная, мне ничего не надо улучшать, я уже отличная», — объяснила Яна.

По словам Чуриковой, чтобы достичь такой же уверенности в себе, ей предстоит провести немало работы над собой — пока она все еще склонна к тому, чтобы тревожиться о том, как смотрится на людях.

«Мне, конечно, многое надо еще подшаманить внутри. Не знаю, как вы, а я иногда думаю: „Так, все хорошо?“ Вот это всегда есть», — объяснила Чурикова.

Ранее на том же мероприятии Чурикова рассказала об опасной стороне комплексов и стремления к внешнему совершенству. В юности навязчивая попытка подогнать свою фигуру под стандарт красоты довела ее до расстройства пищевого поведения.

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