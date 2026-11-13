Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Финансовый консультант развеял миф об «убыточном январе».

Распространен стереотип о том, что длинные новогодние каникулы якобы отрицательно сказываются на российской промышленности. Мол, из-за количества выходных и праздничных дней падает показатель ВВП, и январь становится самым «убыточным» месяцем. О том, почему это на самом деле не так, Life.ru рассказал финансовый консультант Александр Патешман.

По словам эксперта, на самом деле праздники просто перераспределяют финансовые потоки между отраслями экономики.

«Существует миф по поводу новогодних праздников, что они негативно влияют на ВВП страны. Те, кто так считает, просто берут рост ВВП, делят его на количество рабочих дней и делают вывод, что эти доходы выпадают. На самом деле доходы не выпадают, они перераспределяются», — объяснил Патешман.

По словам консультанта, ощутимую долю ВВП формируют предприятия, которые работают независимо от производственного календаря. Например, добыча угля и нефти продолжается даже во время каникул. То же самое касается заводов с непрерывным технологическим циклом.

Разумеется, в праздники продолжают работать больницы и многие другие социально значимые учреждения. На длительный отдых уходят в основном офисные работники, поэтому считать каждый нерабочий день прямой потерей для экономики некорректно.

Академик РАН Геннадий Онищенко же считает, что одиннадцать дней новогодних каникул — слишком много для работающих россиян. По его мнению, такой долгий отдых все же повредит экономике.

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