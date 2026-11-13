Световой меч Дарта Вейдера продали за рекордные 400 миллионов рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eventpress Golejewski via www.im; 5-tv.ru

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Реквизит использовали при съемках пятого и шестого эпизодов знаменитой киносаги.

Легендарный световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за 400 миллионов рублей!

Именно с этим оружием злодей появляется в одной из культовых сцен, где Люк Скайуокер узнает страшную правду: Вейдер — его отец.

Торги прошли в американском Далласе. Организаторы специализируются на продаже кинореквизита. И, по их данным, этот лот побил мировой рекорд! Он стал самым дорогим атрибутом из вселенной «Звездных войн», проданным когда-либо!

Меч использовали при съемках двух частей знаменитой киносаги — «Империя наносит ответный удар» 1980 года и «Возвращение джедая» 1983 года. С этим оружием работали актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера, и каскадер Боб Андерсон, который исполнял сложные сцены с поединками на мечах.

Интересно, что легендарный реквизит создали из корпуса обычной британской фотовспышки MPP Microflash, выпускавшейся в 1950-х годах. Конструкцию специально доработали для съемок, предусмотрев возможность установки сменных деревянных клинков, которые использовались во время постановочных боев.

Предыдущий рекорд принадлежал оружию Люка Скайуокера. В июле 2026 года его световой меч вместе с реквизитом, изображавшим отрубленную руку героя, продали за 3,75 миллиона долларов.

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