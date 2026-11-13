В России детям с сахарным диабетом отказывают в занятиях спортом

Фото, видео: © РИА Новости/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

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Даже при хорошем самочувствии школьники не могут попасть в секции из-за медицинских справок.

Российским детям с сахарным диабетом не дают заниматься спортом. Как выяснили «Известия», всему виной противоречия в медицинских документах и желание некоторых врачей уклониться от ответственности.

Ребятам с диабетом назначают инвалидность и в связи с этим автоматически присваивают пятую группу здоровья. При ней ребенка не допустят до физкультуры и не возьмут ни в одну секцию, несмотря на хорошее самочувствие и физическую подготовку.

Родители таких детей уже обратились в Минздрав. Они просят определять группу здоровья на основании реального состояния ребенка, ведь эндокринологи считают спорт важной частью лечения.

Еще в 2003 году Минздрав утвердил приказ, согласно которому дети с инвалидностью автоматически относились к пятой группе здоровья. Однако в документе от 2025 года категорию «ребенок-инвалид» из описания этой группы исключили. Несмотря на это, в поликлиниках продолжают применять прежний подход.

Дополнительные сложности возникли после 2019 года, когда детям с впервые выявленным сахарным диабетом первого типа начали устанавливать инвалидность до совершеннолетия. Это позволяет получать социальную поддержку и необходимые препараты инсулина, но одновременно создает препятствия для занятий физкультурой.

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