Не пейте кипяток: ученые нашли связь между горячим чаем и сосудистыми болезнями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У любителей обжигающе горячего напитка риск болезней сердца и сосудов оказался на 16% выше, чем у тех, кто чай не пьет.

Исследование, опубликованное в Journal of Internal Medicine, показало, что регулярное употребление чая защищает сердце и сосуды, однако привычка пить обжигающе горячий напиток, наоборот, повышает риск развития опасных патологий.

Специалисты проанализировали данные почти 486 тысяч взрослых жителей Китая, наблюдая за их здоровьем около девяти лет. За это время было зафиксировано более 14 тысяч случаев сосудистых заболеваний. Выяснилось, что у любителей чая общий риск таких недугов оказался на 11% ниже, чем у тех, кто его не пьет. Наилучшие показатели демонстрировали участники, которые употребляли напиток хотя бы раз в неделю, выпивая около шести–восьми чашек в день. При этом черный чай показал более выраженный защитный эффект, чем зеленый, а умеренная крепость работала не хуже очень крепкой заварки.

Однако картина кардинально менялась в зависимости от температуры. Те, кто называл свой чай «обжигающе горячим», сталкивались с риском сосудистых заболеваний на 16% чаще, чем те, кто вообще отказывался от этого напитка. Ученые связывают защитный эффект с полифенолами и флавоноидами — растительными соединениями, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Самый низкий риск наблюдался у тех, кто сочетал чаепитие с отказом от курения и высокой физической активностью. При этом авторы подчеркивают: работа носит наблюдательный характер и показывает связь, но не доказывает, что чай напрямую предотвращает болезни.

Привычка начинать утро с бодрящего напитка может ударить не только по здоровью, но и по кошельку. Замена традиционного чая на кофе по утрам становится для россиян все более затратной. Рост цен на зерна и популярность кофеен делают эту привычку ощутимой статьей расходов в семейном бюджете, заставляя многих задуматься о финансовой стороне вопроса.

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