Посчитать их невозможно: силовики объяснили, как устроены пыточные на Украине

Пыточные на Украине скрывают от посторонних глаз в подвалах и нежилых зданиях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Меры для прекращения издевательств над гражданами не принимаются.

Пыточные на Украине, по данным российских силовых структур, действуют почти в каждом крупном городе, а часть из них находится под покровительством командования ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, точное число таких мест установить сложно. Для содержания людей, как утверждается, используют подвалы и другие нежилые помещения, скрытые от посторонних глаз.

«Точное количество пыточных на Украине сказать невозможно. Такие помещения есть практически в каждом городе, в каждом областном центре», — рассказал источник.

Он также заявил, что командованию ВСУ известно как минимум о части таких объектов и людях, которые там действуют.

«Командование ВСУ знает только о части пыточных, что работают на Украине и занимается их покровительством. Они знают людей, которые совершают преступления в этих „подвалах“», — сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, меры для прекращения работы таких мест не принимаются. Российские силовики также утверждают, что в них продолжают удерживать мирных жителей и применять различные приспособления для пыток.

Тема пыток на Украине получила широкий резонанс в начале ноября. Украинские СМИ сообщили, что вооруженные люди в доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом удерживают около 40 человек в подвальном помещении. Украинские силовики пытались это опровергнуть и заявляли, что в здании находились военнослужащие нацгвардии. Позже офис Зеленского подтвердил наличие пыток на территории страны.

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что получила более тысячи писем от людей, которые утверждали, что сами прошли через подобные учреждения.

Позже она опубликовала видео со списком адресов предполагаемых пыточных в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Сумах, Полтаве, Николаеве, Тернополе и других городах. По ее словам, некоторые объекты могли находиться на территории бывших детских лагерей, санаториев, поликлиник, коммунальных предприятий и других учреждений.

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