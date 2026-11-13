«Ужасные потери белковой массы»: чем обернулся бум уколов стройности в России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Johan Nilsson / Tt

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Врачи предупреждают о тяжелых осложнениях при бесконтрольном применении препаратов.

Громкий скандал набирает обороты в американской фармацевтической индустрии. Тысячи пациентов обвиняют производителей уколов стройности в тяжелых побочных эффектах, вплоть до потери зрения. Причем в России эти лекарства сейчас переживают настоящий бум. Продажи уже исчисляются десятками миллиардов рублей. А купить их оказалось проще простого. Обозреватель «Известий» Роман Ишмухаметов в этом убедился.

Вупи Голдберг, Робби Уильямс, Кристина Агилера — пол-Голливуда не скрывает, а другая просто помалкивает: похудели на уколах стройности. Быстрый, но опасный способ убрать лишние килограммы стремительно распространился по всему миру.

Но сейчас в американских судах тысячи исков к производителям «Оземпика» и других препаратов на основе семаглутида и тирзепатида из-за массовых побочных осложнений. У Эмили Райт врачи диагностировали паралич желудка.

«В некоторые недели у меня бывает до 200 приступов рвоты. Если бы я могла сегодня весить 130 килограммов, как раньше, но при этом быть здоровой, я была бы счастлива», — рассказала пострадавшая Эмили Райт.

Большинство судебных исков касается тяжелых желудочно-кишечных расстройств. Другая часть связана с необратимой потерей зрения. Тодд Энгель ослеп после приема препарата, содержащего семаглутид.

«Я больше никогда не смогу увидеть прекрасное лицо своей жены, не смогу увидеть своих детей. Я просыпаюсь в темноте. Я засыпаю в темноте», — рассказал пострадавший Тодд Энгель.

Управление по санитарному надзору США выпустило официальное предупреждение о риске заболевания зрительного нерва после приема лекарств для снижения веса.

«Главный симптом — внезапная потеря зрения. Это может быть просто затуманивание, или возможны искажения цветов. Считается, что причина в снижении кровоснабжения зрительного нерва», — рассказал профессор медицины Нью-Йоркского университета Джон Лапук.

Чтобы понять претензии, надо знать, как эти препараты работают. Лекарства имитируют гормон, который вырабатывается после еды. Он сообщает мозгу, что организм насытился. Отсюда и потеря веса.

В России «Оземпик» и «Мунджаро» не продаются. Другое дело, что многие люди приобретали эти «уколы стройности» обходными путями: на черном рынке, привозили из-за границы. На полках наших аптек в избытке отечественные аналоги с теми же действующими веществами. Лекарства строго рецептурные. Но это только на бумаге. Нам без проблем удалось купить препараты без назначения врача в Москве.

И в Петербурге тоже никто не спросил рецепт.

Врачи встревожены: препараты на основе семаглутида — это очень серьезное лекарство, прием которого должен строго контролироваться врачом.

«Мы видим ужасные потери белковой массы. Просто, грубо говоря, пустой человек. Мы его трогаем — нету белковой массы, нету мышечной массы», — рассказала эндокринолог-диетолог Надежда Фетисова.

Если в 2024 году в России препаратов на основе семаглутида продали на десять миллиардов рублей, то за девять месяцев этого года — уже на 31 миллиард! Это больше шести миллионов упаковок — спрос огромный.

Иосиф Пригожин, в отличие от многих своих коллег, не скрывает — похудел на уколах. После ковида продюсер набрал два с лишним десятка лишних килограммов. Теперь весит меньше. Но с оговорками.

«Обвисла кожа на лице. Мышцы сокращаются вместе с животом. И мне тяжело. Но если заниматься спортом, ходить в салон, что шансы, что у тебя мышечный каркас сохранится, велики», — рассказал Иосиф Пригожин.

Российский фармаконадзор за последние пять лет, исследуя применение препаратов на основе семаглутида, зафиксировал 181 сообщение о нежелательных реакциях. Чаще всего — желудочно-кишечные расстройства и аллергия.

«Это гастропарез, замедленная моторика желудка, вплоть до паралича желудка. Это когда отсутствует эвакуация пищи из желудка. Желчнокаменная болезнь — это когда образуются конкременты, камни в желчном пузыре, что может быть необратимо», — рассказала гастроэнтеролог Ксения Хорасева.

Врачи опасаются: на фоне стремительного роста продаж и бесконтрольного применения препаратов Россия может столкнуться со взрывным ростом осложнений. Судебные разбирательства в США показывают: когда лекарство обещает слишком много, стоит внимательнее читать список побочных эффектов и думать, что оно может забрать взамен.

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