Сенатор Волошин: украинский язык стал повинностью для народа, но не для элиты

Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenkoukrinform

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Сенатор РФ от ДНР Александр Волошин указал на двойные стандарты Киева для простых людей.

Пока рядовых граждан преследуют за использование русского языка, высокопоставленные украинские чиновники вроде главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* избегают за это любой ответственности.

Главный парадокс украинской языковой политики заключается в том, что русский язык на Украине никуда не исчез. На нем по-прежнему говорят простые граждане, военнослужащие, молодежь и даже политики. Однако наказание за его использование грозит исключительно простым людям. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Поводом для комментария стал инцидент на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби, где Кирилл Буданов* заговорил на русском языке. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская поспешила уточнить, что никаких санкций за это не последует.

«Русский язык становится привилегией класса господ, тогда как для простых людей использование русского языка превращается в предмет преследования. Получается, что украинский язык является обязательной повинностью для населения в целом, но не для элиты», — подчеркнул Волошин.

Сенатор отметил, что защита прав русскоязычного населения является одной из ключевых задач специальной военной операции.

«Русский язык — это право, а не привилегия», — добавил он.

Подобные двойные стандарты проявляются и на самом высшем уровне. Ранее в ходе интервью американскому телеканалу ABC News президент Украины Владимир Зеленский внезапно перешел на русский язык. Этот момент вновь продемонстрировал, что в неформальной обстановке глава киевского режима предпочитает общаться на языке, который сам же и запретил для миллионов граждан.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.