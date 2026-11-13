Мать Соседова усомнилась в версии несчастного случая после просмотра записи с камер

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Особое внимание она обратила на странную походку сына перед падением с лестницы.

Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина усомнилась в обстоятельствах гибели сына. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

Женщина посмотрела запись с камер наблюдения, которую показали в одном из российских ток-шоу. На ролике видно, как Соседов медленно поднимается по лестнице, останавливается и падает на спину. Мать обратила внимание на то, что сын странно шел, и предположила, что ему могло стать плохо еще до падения.

«Трудно сказать, какие там события были. Данные все противоречивые», — отметила Антонина Петровна.

Вопросы возникли и у участников телепередачи. Они предположили, что перед падением на Соседова могли воздействовать неизвестным веществом.

Судмедэксперт Виктор Козылбаев также заметил, что критик передвигался с трудом. По его мнению, это могло быть связано с воздействием токсичных веществ. Участники программы предложили еще раз изучить обстоятельства гибели Соседова и при необходимости провести новые экспертизы.

Сергей Соседов умер 23 сентября во время поездки в якутский город Нерюнгри. Он приехал туда, чтобы стать председателем жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице музыкальный критик упал с лестницы, сильно ударился затылком и потерял сознание. Сотрудники отеля сразу вызвали скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу, где ему сделали операцию, которая длилась около трех часов. Однако из-за тяжелой травмы головы у него произошло кровоизлияние и развился отек мозга. Врачи не смогли спасти критика: он умер спустя несколько часов после поступления в больницу. Простились с Соседовым 30 сентября в Москве, после чего его похоронили на Перепечинском кладбище.

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