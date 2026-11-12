«Молодцы, пусть покупают»: Янковский поддержал любителей фальшивых брендов

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Актер с иронией отреагировал на вопрос журналиста и рассказал о своем гардеробе.

Иван Янковский стал одним из главных гостей премьеры сериала «Тяжелый люкс», которая прошла 12 ноября в московском кинотеатре «Художественный». В новом проекте актер сыграл непривычного для себя героя и признался, что именно этим роль его и зацепила.

«Я такого никогда не играл. Это новый выход моего жанрового существования. В последнее время у меня были такие тяжеловесные драматические работы. Теперь градус тяжеловесности начал спадать», — рассказал Янковский.

Также Янковский рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своем отношении к дорогим брендовым вещам и подделкам. Когда его спросили, покупал ли он когда-нибудь «паленую» одежду, актер с недоумением переспросил:

«А где она продается?»

А тех, кто сознательно выбирает копии известных брендов, Янковский осуждать не стал.

«Молодцы, пусть покупают», — подчеркнул артист.

При этом сам актер не смог назвать какую-то одну особенно запомнившуюся дорогую покупку.

«У меня разный гардероб, разные вещи есть. Я мог купить и какую-нибудь бижутерию, а мог и какую-нибудь куртку и пальто. Я в целом к вещам хорошо отношусь», — поделился Янковский.

Не слишком внимательно артист следит и за модными приметами. Например, о том, что на Новый год якобы стоит надевать одежду определенных оттенков, он услышал впервые.

«Я думаю, что это классно, надо одеться в тона Деда Мороза», — пошутил актер.

Премьеру «Тяжелого люкса» вместе с ним представили режиссер Илья Аксенов, Паулина Андреева и другие участники проекта.

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