«Это ее последняя надежда»: Катя Гордон призвала спасти умирающую от рака Лерчек

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Instagram*/katyagordon; 5-tv.ru

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Юрист обратилась к публичным людям и подписчикам с просьбой поддержать Валерию Чекалину в ее борьбе за помилование.

Юрист Катя Гордон 12 ноября призвала публично поддержать блогера Валерию Чекалину (Лерчек) в ее просьбе о помиловании к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий рилс она выложила на своей странице в Instagram*.

Валерия Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами. Болезнь прогрессирует, и специалисты посоветовали телезвезде CAR-T-клеточную терапию в Китае. Однако многодетная мама не может выехать за границу, поскольку осуждена на 5 лет условно и приговорена к выплате штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. В поисках спасения Лерчек обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании, ее заявление уже направили во ФСИН.

Гордон поддержала Валерию и заявила, что помилование — это последний шанс для телезвезды.

«Валерия Чекалина умирает. Ей необходимо это помилование, как разрешение суда на выезд в Китай, потому что это ее последняя надежда на жизнь», — сказала она.

О тяжелом диагнозе Лерчек стало известно в марте 2026 года после рождения четвертого ребенка. Врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за болезни суд приостанавливал разбирательство, а саму блогера освобождали из-под домашнего ареста. Летом процесс возобновился.

5 ноября Мосгорсуд оставил в силе приговор: пять лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей. Позже Лерчек обратилась к Путину с прошением о помиловании, чтобы получить возможность лечиться за границей.

Однако в сети некоторые сомневаются в искренности ее состояния. Скептики отмечают, что госпитализации совпадают с важными заседаниями, а сама блогер после сообщений о химиотерапии появлялась в бодром расположении духа в фитнес-клубе. Прокуратура даже запросила повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Сама Чекалина жалуется на сильную слабость, сонливость, ухудшение зрения и трудности при передвижении.

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