«Где деньги, Зин?»: Путин обратил внимание на риски финансирования спортивных строек

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства отдельно обратил внимание на то, что средства не поступают федерациям напрямую.

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию спорта обратил внимание на то, как Российский спортивный фонд собирается распределять деньги. Особое беспокойство у главы государства вызвали планы направлять средства на строительство.

Путин отметил, что не хочет никого заранее подозревать, однако сам факт появления строительных проектов сразу вызывает у него закономерный вопрос.

«Они там из этого фонда собираются всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты — „Где деньги, Зин?“ — сразу возникает сакраментальный вопрос», — сказал президент.

Фразой из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» Путин дал понять, что опасается непрозрачного расходования средств.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что деньги не поступают спортивным федерациям напрямую. По его словам, такая схема создает дополнительные риски и требует особого контроля.

К знаменитой строчке Высоцкого Путин обращается не впервые. В феврале 2021 года он той же фразой комментировал ситуацию с реальными зарплатами ученых на заседании Совета по науке и образованию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.